Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:55

Инфляция во Франции в апреле была максимальной с 1985 года

Инфляция во Франции в апреле была максимальной с 1985 года
Фото: Spath/ullstein bild via Getty Images

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в апреле выросли на 5,4% в годовом выражении, то есть максимальными темпами с начала расчета этого показателя, свидетельствуют окончательные данные Национального статистического управления Insee.

Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с мартовскими 5,1%.

Показатель совпал с предварительно объявленными данными. Эксперты, опрошенные Trading Economics, также не ожидали пересмотра.

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены во Франции в апреле выросли на 0,5% (+1,6% в марте), что также совпало с предварительными данными и прогнозом аналитиков.

Потребительские цены, рассчитанные по французским стандартам, в апреле увеличились на 4,8% в годовом выражении, рекордными темпами с октября 1985 года, и на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. В марте подъем составил соответственно 4,5% и 1,4%.

Цены на энергоносители во Франции в апреле взлетели на 26,5% в годовом выражении (в марте рост составлял 29,2%), стоимость продуктов питания выросла на 3,8% (+2,9%), промышленные товары подорожали на 2,6% (+2,1%), услуги - на 3% (+2,3%).

Франция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Приднестровье заявили о попытке поджога нефтебазы и военкомата неизвестными

Что случилось этой ночью: пятница, 13 мая

Южная Корея и США обеспокоены ракетными пусками Северной Кореи

Южная Корея и США обеспокоены ракетными пусками Северной Кореи

Ученые вырастили растения на лунной почве

Власти Финляндии заявили, что не ощущают угроз со стороны России

Власти Финляндии заявили, что не ощущают угроз со стороны России

Американский и украинский министры обороны обсудили военную помощь Украине

Американский сенатор Рэнд Пол выступил против немедленной помощи Украине

США поддерживают присоединение Финляндии и Швеции к НАТО

В ЕС рассматривают возможность отсрочки для эмбарго на нефть из РФ из-за позиции Венгрии

В ЕС рассматривают возможность отсрочки для эмбарго на нефть из РФ из-за позиции Венгрии

В Латвии завели дела на пришедших к памятнику Освободителям Риги

В Латвии завели дела на пришедших к памятнику Освободителям Риги