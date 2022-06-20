Глава бразильской нефтекомпании Petrobras подал в отставку

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Президент государственной нефтяной компании Petroleo Brasileiro (Petrobras) Жозе Мауро Коэльо в понедельник утром подал заявление об отставке.

Petrobras сообщает, что исполняющим обязанности президента назначен исполнительный директор по разведке и добыче Фернандо Борхес.

За три дня до заявления Коэльо об отставке Petrobras сообщила о повышении с 18 июня цены продажи бензина дистрибьюторам на 5,2% (с 3,86 до 4,06 реала за литр).

"Компания стремилась сбалансировать свои цены с мировым рынком, но без немедленного переноса волатильности международных котировок и обменного курса на внутренние цены. Такое позиционирование позволило Petrobras поддерживать стабильные цены на СУГ до 152 дней, дизельного топлива - до 84 дней и бензина - на срок до 99 дней. Эта практика не характерна для других поставщиков, работающих на бразильском рынке, которые чаще корректируют свои цены, а также для крупнейших международных компаний, которые корректируют свои цены даже ежедневно. Однако, когда происходит структурное изменение уровня мировых цен, Petrobras необходимо стремиться к сближению с рыночными ценами. Именно этот баланс позволяет сохранять непрерывность поставок на бразильский рынок без риска возникновения дефицита", - отметила компания в сообщении о повышении цен.

Как сообщалось, в конце мая министерство горнодобывающей промышленности и энергетики Бразилии потребовало созвать внеочередное общее собрание акционеров Petrobras для назначения нового президента компании - Кайо Паеса де Андраде, вместо Жозе Мауро Коэльо, контракт с которым был заключен в середине апреля и должен был действовать год.

До Жозе Мауро главой Petrobras был Хоаким Сильва-э-Луна. Он лишился должности после критики действий Petrobras со стороны президента Бразилии Жаира Болсонару, вызванной повышением цен на бензин, дизельное топливо и СУГ.

Смена главы, однако, не изменила политику компании: с 10 мая Petrobras увеличила цены на дизельное топливо для дистрибьюторов почти на 9% (с 4,51 до 4,91 реалов за литр). Компания объяснила повышение цен дисбалансом спроса и предложения.

Предложенный властями Бразилии кандидат на пост президента Petrobras Кайо Паес де Андраде является специальным секретарем по вопросам дебюрократизации, управления и цифрового правительства в министерстве экономики Бразилии, до августа 2020 года он возглавлял крупную технологическую компанию SERPRO. Получил степень в области социальных коммуникаций в университете Паулиста, закончил аспирантуру Гарвардского университета в области управления и менеджмента, а также магистратуру Университета Дьюка по деловому администрированию.