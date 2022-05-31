В РФ до конца года введут мораторий на проверки соблюдения валютного законодательства

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В РФ с 1 июня и до конца года вводится мораторий на проверки налоговыми органами соблюдения валютного законодательства.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Текст документа опубликован на сайте правительства.

Так, будет приостановлено большинство контрольных мероприятий, касающихся соблюдения валютного законодательства, говорится в пояснении к постановлению. Исключение составят проверки, в ходе которых ранее были выявлены нарушения со сроком давности, истекающим до 31 декабря 2022 года. Контрольные мероприятия в этом случае могут продолжаться в части соответствующих правонарушений. Кроме того, мораторий не распространяется на нарушения, связанные с исполнением нормативных правовых актов, принятых после 27 февраля 2022 года и устанавливающих специальные экономические меры в ответ на санкции недружественных государств.

Также до 1 декабря 2022 года продлевается срок представления гражданами-резидентами отчетов за 2021 год о движении средств на счетах в иностранных банках и о переводах средств за границу без открытия банковского счета. Это решение обусловлено сложностями, с которыми в данный момент сталкиваются люди при получении необходимых документов и информации в финансовых организациях за пределами страны, говорится в сообщении.