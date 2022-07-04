Правительство предложило временно не наказывать за ряд валютных нарушений

Мораторий будет распространятся, если требования валютного контроля не были выполнены из-за санкций

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Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Правительство внесло в парламент поправку в закон о валютном регулировании, по которой с 23 февраля по 31 декабря 2022 года для резидентов РФ вводится мораторий на применение административной ответственности за нарушение ряда норм валютного законодательства.

Согласно поправке, приостанавливается ряд норм статьи 15.25 КоАП. Речь идет о ч.1 "Незаконные валютные операции", ч. 4 "Невыполнение в установленный срок обязанности по перечислению выручки", ч.4.1. "Невыполнение обязанности по поступлению на счета", ч. 4.3 "Прекращение обязательств по внешнеторговому договору", ч.5 "Невыполнение обязанности по возврату денежных средств за не ввезенные товары".

Мораторий будет распространятся, если требования валютного контроля были не выполнены гражданами и компаниями из-за введенных санкций.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования. При этом он будет распространяться на правоотношения, возникшие в период с 23 февраля 2022 года по 31 декабря 2022 года. В законе прямо указывается необходимость прекратить со дня вступления в силу закона находящиеся в производстве дела об административных правонарушениях по статьям КоАП, подпавшим под мораторий.

Законопроект планируется рассмотреть во втором и третьем чтении на пленарном заседании 5 июля.

В конце мая было опубликовано постановление правительства, которое вводит до конца 2022 года мораторий на проверки соблюдения валютного законодательства налоговыми органами. Исключение составят случаи выявления нарушений, срок давности привлечения к административной ответственности за которые истекает до 31 декабря 2022 года. В этих случаях контрольные мероприятия могут продолжаться только в части таких нарушений.

Также мораторий не распространяется на нарушения, касающиеся исполнения нормативно-правовых актов, принятых с 28 февраля 2022 года и устанавливающих специальные экономические меры в связи с санкциями недружественных стран; купли-продажи инвалюты, минуя уполномоченные банки; расчетов по валютным операциям между резидентами без использования счетов в уполномоченных банках в наличной форме.