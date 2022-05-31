Мир тратит на энергию все больше, нефтяная отрасль нацелена на рост инвестиций в 2022г. Обзор

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Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - По итогам первого квартала, когда весь мир оказался охвачен лихорадкой после начала Россией военной операции на Украине, международные нефтяные компании не стали пересматривать свои планы относительно запланированных проектов - инвестиции в сектор в 2022 году будут заметно выше прошлогоднего показателя. Однако перспективы российской отрасли пока туманны - из-за внешних ограничений придется много чего переформатировать в сложившихся производственных цепочках, на что потребуется определенное время.

Прибыль в развитие

Прошедший год стал успешным для мировых нефтекомпаний после ковидного 2020-го, когда многие из них существенно сократили прибыль или вовсе ушли в убыток. Несмотря на новые потрясения, которые принес 2022 год в виде кризиса на энергетических рынках и конфликта России и Украины, недропользователи готовы к существенным капитальным затратам.

Крупнейшие инвестиции среди мировых компаний готовит Saudi Aramco - до $50 млрд в 2022 году. Своими планами она подтверждает уверенность в том, что углеводороды будут занимать доминирующее место в мировом энергобалансе. Порядка 30% CAPEX будет направлено на расширение нефтедобывающих мощностей, 27% - на газ и 33% - на downstream.

"Aramco по-прежнему ожидает, что капитальные затраты будут расти примерно до середины десятилетия, чтобы поддержать реализацию долгосрочной стратегии компании", - сообщается в квартальном отчете.

Повысить CAPEX до 40% намерены Shell и Exxon - максимально до $27 млрд и $24 млрд соответственно. Компании не пересматривали по итогам первого квартала свои программы капвложений, несмотря на потери в связи с выходом из российских активов. Shell списала убытки на $3,9 млрд, Exxon - на $3,4 млрд. В свою очередь, TotalEnergies, в начале года планировавшая капвложения в $13-16 млрд, зафиксировала их по итогам прошедшего квартала на уровне $15 млрд, что на 10% меньше, чем в 2021 году. Французская компания отразила наибольший убыток из-за ухода из РФ - $4,1 млрд.

BP подтвердила планы увеличить капвложения до $14-15 млрд, Equinor - до $10 млрд. Chevron, имевший на начало года амбиции увеличить инвестиции вдвое, планирует повысить CAPEX на 50%, что немного выше $12 млрд.

Рост на 50% также прогнозирует американская APA Corporation, до $1,725 млрд, в том числе для увеличения затрат на бурение в Суринаме и вовлечение в оборот незадействованных мощностей в США. Murphy Oil пересмотрела ожидания по капвложениям на 2022 год, увеличив их на 7% - $900-950 млн, в связи с ростом объема работ и дополнительных затрат, связанных с задержкой неразведочного бурения в Бразилии. ConocoPhillips хочет увеличить капитальные вложения на 36% по сравнению с 2021 годом (до $7,2 млрд), Hess - на 44% (до $2,6 млрд).

Разбитые спецоперацией амбиции?

В начале 2022 года планы российских компаний по капитальным вложениям также были весьма амбициозными. Большинство из недропользователей заложили по данной строке увеличение расходов на фоне рекордных финансовых результатов в прошлом году, достигнутых в том числе благодаря высокой цене на нефть и курсу доллара.

В частности, "Роснефть" планировала увеличить капзатраты на 20%, до 1,2 трлн рублей, "ЛУКОЙЛ" - на 27%, до 550 млрд рублей, "Газпром нефть" - на 18%, до 522 млрд рублей, "Русснефть" - на 13,5%, до 22,7 млрд рублей. "НОВАТЭК" планировал рост инвестиций меньшими темпами - на 5%, до 200 млрд рублей.

Однако с началом операции РФ на Украине и последовавших санкций западных стран планы российских компаний кажутся менее реалистичными. Отрасль столкнулась, прежде всего, с проблемами сбыта. В настоящий момент почти принят очередной пакет санкций. Европейские страны смогли договориться об эмбарго на российскую нефть, сохранив только ее экспорт по трубопроводу. Потеря для России основного рынка сбыта накладывает отпечаток сомнения и на масштабные инвестиции.

Пока публично ни одна из компаний не делала заявлений по пересмотру расходов на CAPEX, но и перспектив для этого мало. Финансовые показатели недропользователей в эпоху санкций стали по-настоящему секретными. Российские компании даже отказываются от публикации квартальных отчетностей. В частности, соответствующие заявления уже сделали "ЛУКОЙЛ", "НОВАТЭК", "Татнефть".

Нефть по-прежнему в приоритете

По данным Rystad Energy, капитальные затраты в "нефтянку" в 2022 году составят $658 млрд, что на 16% больше, чем в предыдущем году. Инвестиции в нефтяной сектор по-прежнему остаются самыми весомыми - более 30% в структуре мирового энергобаланса. Инвестиции в добычу газа также вырастут - на 15%, до $401 млрд, но в общей структуре капзатрат на производство энергоресурсов составляют лишь 19%.

"Мир сейчас тратит на энергию больше, чем когда-либо прежде. 2014 год был последним, когда мы видели подобные цифры", - отмечает руководитель отдела исследований энергетических услуг Rystad Energy Одун Мартинсен (Audun Martinsen).

Менее позитивный прогноз аналитики дают в отношении компаний РФ. Эксперты Rystad Energy еще до введения эмбарго на российскую нефть европейскими странами прогнозировали, что данные ограничения могут вынудить еще больше сократить добычу. В свою очередь, это может повлечь за собой остановку скважин, часть из которых вновь не удастся ввести из-за нехватки инвестиций и дефицита импортных нефтегазовых технологий, которые также подпали под санкции

Компания Инвестиции в 2021г Изначальный план на 2022г Скорректированный план на 2022г после I кв. Российские компании "Роснефть" 1 трлн руб. 1,2 трлн руб. н/д "ЛУКОЙЛ" 433 млрд руб. 550 млрд руб. н/д "Газпром нефть" 441 млрд руб. 522 млрд руб. н/д "Татнефть" 119,1 млрд руб. н/д н/д "Русснефть" 20 млрд руб. 22,7 млрд руб. н/д НОВАТЭК 191,3 млрд руб. 200 млрд руб. н/д Зарубежные компании Saudi Aramco $31,9 млрд $40-50 млрд $40-50 млрд Shell $20 млрд $23-27 млрд $23-27 млрд Exxon $16,6 млрд $21-24 млрд $21-24 млрд TotalEnergies $16,6 млрд $13-16 млрд $15 млрд BP $12,8 млрд $14-15 млрд $14-15 млрд Chevron $8,1 млрд $15-17 млрд < $12 млрд Equinor $8 млрд $10 млрд $10 млрд ConocoPhillips $5,3 млрд $7,2 млрд н/д Hess Corp. $1,8 млрд $2,6 млрд н/д APA Corporation $1,1 млрд $1,6 млрд $1,725 млрд Harbour Energy $935 млн $1,3 млрд $1,3 млрд Kosmos Energy $924 млн $700 млн $670 млн Murphy Oil $711 млн $840-890 млн $900-950 млн Eni* 5,8 млрд евро 7,7 млрд евро 8 млрд евро Petrobras $8,8 млрд $68 млрд в 2022-2026гг н/д PetroChina 251 млрд юаней 242 млрд юаней н/д OMV* 2,69 млрд евро 3,5 млрд евро н/д Repsol 3 млрд евро 3,8 млрд евро 3,8 млрд евро MOL Group $1,6 млрд н/д $1,7-1,8 млрд Schlumberger $1,1 млрд н/д $1,9-2 млрд Halliburton $799 млн н/д $884 млн Baker Hughes $541 млн н/д н/д Weatherford $85 млн н/д н/д

* - OMV и Eni приводит прогноз по органическим капвложениям