ЦБ видит в крепком рубле условие для ребалансировки экономики между экспортом и импортом

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Крепкий рубль создает условия для ребалансировки российской экономики: снижается рентабельность экспорта, но выгоднее условия для импорта, заявила первый зампред Банка России Ксения Юдаева.

"Снижение импорта, невозможность реализовывать бюджетное правило при сравнительно высокой экспортной выручке привели к укреплению рубля. Эта ситуация ведет к некоторому снижению рентабельности экспорта, но одновременно создает более привлекательные условия для импорта оборудования и структурной перестройки экономики. То есть создаются стимулы для ребалансировки экономики, что и должно происходить при реализации политики плавающего курса", - объяснила она.

Некоторое ослабление рубля в последнее время связано с совокупностью ряда факторов, отметила первый зампред ЦБ. На курс повлияло завершение налогового периода, ослабление валютных ограничений и снижение процентных ставок.

"В условиях капитальных ограничений на курс меньше влияют потоки капитала и ожидания инвесторов, основное влияние оказывает текущий счет. Это нужно понимать при интерпретации ситуации на рынке", - добавила Юдаева.

Она напомнила, что в конце февраля наблюдался масштабный спрос на валюту. "Существенный дисбаланс спроса и предложения валюты привел к экстремальной волатильности курса рубля и формированию острого дефицита валютной ликвидности. Ставки привлечения иностранной валюты в отдельные дни превышали 200% годовых", - сказала первый зампред ЦБ.

Она подчеркнула, что возросшая волатильность валютного курса и значительное сужение возможностей по хеджированию валютных рисков являются вызовом для финансовой системы в текущей ситуации.