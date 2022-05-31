АСВ планирует полностью погасить кредит Банка России к июлю 2023 года

Речь идет о 842 млрд рублей, которые получил Фонд страхования вкладов

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Агентство по страхованию вкладов планирует полностью погасить кредит Банка России в первом полугодии 2023 года, после этого будет накапливать средства в фонд, говорится в сообщении АСВ.

31 мая агентство перечислило ЦБ 16,8 млрд рублей в счет уплаты основного долга и процентов в рамках погашения задолженности по кредитной линии, предоставленной для поддержания достаточности фонда обязательного страхования вкладов.

В счет погашения основной суммы долга перечислены 15 млрд рублей, в счет погашения процентов - 1,8 млрд рублей.

Фонд страхования вкладов, нагрузка на который выросла из-за большого числа страховых случаев, начал получать льготные кредиты от ЦБ в октябре 2015 года. Всего из лимита кредитной линии ЦБ в 1 трлн рублей АСВ выбрало 842 млрд рублей.

В конце 2017 года размер поступлений в фонд страхования вкладов позволил агентству начать возврат средств.

В общей сложности на погашение кредита АСВ направило Банку России 741,3 млрд рублей, или около 85% суммы всего кредита. Остаток задолженности пока составляет 136 млрд рублей без учета процентов.