Объем фонда страхования вкладов к концу 2023 г. может вырасти до 190 млрд рублей

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Объем фонда обязательного страхования вкладов (ФОСВ) по итогам 2023 года, по прогнозам, вырастет до 180-190 млрд рублей, сообщил генеральный директор Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрей Мельников.

"Ожидаем, что в нашем оптимистичном прогнозе до конца следующего года в фонде будет накоплено 180-190 млрд рублей", - заявил Мельников на форуме "Банки России - XXI век", организованном Ассоциацией банков России.

Размер собственных средств ФОСВ по состоянию на 30 июня 2022 года составил 84,6 млрд рублей.

"Мы сейчас ускоренно возвращаем кредит Банка России, вернули уже 800 млрд рублей, осталось еще 40 млрд рублей. Надеемся, это сделаем до конца года или в начале следующего года", - отметил глава АСВ.

Фонд страхования вкладов, нагрузка на который выросла из-за большого числа страховых случаев, начал получать льготные кредиты от ЦБ в октябре 2015 года. Всего из лимита кредитной линии ЦБ в 1 трлн рублей АСВ выбрало 842 млрд рублей. В конце 2017 года размер поступлений в фонд страхования вкладов позволил агентству начать возврат средств.

АСВ планировало полностью погасить кредит Банка России в 2023 году и после этого начать накапливать средства в фонде. Однако в отчете за первое полугодие госкорпорация сообщила, что может погасить кредит перед ЦБ уже в 2022 году.