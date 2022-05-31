ЦБ предупредил о риске падения экспортных доходов России

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Замедление глобальной экономики может привести к падению цен на сырье и другие товары российского экспорта, снижение этих доходов в крайне негативном сценарии будет оказывать давление на рубль, усугубит ситуацию у экспортеров и в смежных отраслях, негативно отразится на бюджете и приведет к повышению кредитных рисков.

Об этом говорится в "Обзоре финансовой стабильности" Банка Росии.

"Из-за высокой доли внешней торговли в ВВП российская экономика по-прежнему подвержена глобальным рискам по каналу текущего счета. Существенное замедление мировой экономики может привести к снижению цен на нефть, металлы, другие составляющие российского экспорта. Потенциальное сокращение экспортных доходов может приводить к повышенной волатильности валютного рынка, ухудшению финансового положения экспортеров и смежных отраслей, повышению кредитных рисков для финансовых организаций и снижению доходов бюджета", - отмечает Банк России.

Стабилизирующим фактором будет выступать умеренный уровень долговой нагрузки как в государственном, так и в частном секторе, подчеркивает регулятор.

Риски оттока капитала сейчас неактуальны, так как движение средств по финансовому счету в России ограничено, взаимодействие сохраняется в основном только с дружественными юрисдикциями, обращает внимание ЦБ.

Геополитика оказала негативное влияние не только на экономику и финансовый рынок России, но и на мировую экономику, отмечает Банк России. Перспективы глобального роста существенно ухудшились из-за перебоев с поставками сырья и других логистических проблем. "Уже возросшая после пандемии инфляция в мире ускорилась еще больше, а сдержанная реакция ведущих центральных банков может создавать опасность превращения высокой инфляции в хроническую", - говорится в обзоре.