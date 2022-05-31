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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

Глава МЭА предупредил Европу о риске дефицита бензина и солярки летом

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Ближайшим летом в странах Европы может возникнуть дефицит бензина и дизельного топлива, сказал Spiegel Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль.

"Когда в Европе и США начнется пик курортного сезона, спрос на топливо возрастет. Тогда может возникнуть дефицит, например, дизельного топлива, бензина или керосина, особенно в Европе. (. . .) Европа зависит не только от поставок сырой нефти из-за рубежа, но и от импорта нефтепродуктов", - отметил он.

Он напомнил о разработанном в МЭА плане из 10 пунктов, который позволит сократить потребление нефти в краткосрочной перспективе. В частности, речь идет о запрете на автомобильное движение по воскресеньям в крупных городах, снижении стоимости проезда в общественном транспорте и ограничении скорости на магистралях.

"Германия теперь должна ввести ограничение скорости, по крайней мере, на время войны. Это не приведет к большим изменениям в повседневной жизни людей. Мы находимся в военное время, в энергетическом кризисе, и нам лучше подготовиться к еще более трудным временам", - отметил глава МЭА.

Бироль добавил, что в случае необходимости страны-участницы МЭА будут готовы выпустить на рынок еще больше нефти из стратегических запасов (SPR), однако решение об этом должны принять правительства государств, входящих в агентство.

Он также привел три возможных фактора, которые могут ослабить кризис на энергетическом рынке. Это падение спроса на нефть со стороны Китая, ядерная сделка с Ираном, увеличение производства в Саудовской Аравии. "Каждое из этих трех событий будет сюрпризом. Мы не должны полагаться на это", - полагает Бироль.

Фатих Бироль МЭА Европа США Германия
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