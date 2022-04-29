Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:54

Украинские АЗС испытывают дефицит горючего

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Кабинет министров Украины увеличил предельные уровни торговой надбавки к средней розничной цене реализуемого АЗС дизельного топлива с 5 до 7 гривен за литр (с НДС), для бензина – с 4,55 гривны до 6,5 гривны за литр (с НДС).

"В целях предотвращения дефицита топлива, реализуемого через сеть автозаправочных станций, принято решение о повышении предельного уровня торговых надбавок, которые начисляются к средней стоимости 1 литра топлива, в частности, дизтоплива – с 5 до 7 гривен с учетом НДС (на 40%) и бензинов автомобильных с 4,55 до 6,5 грн. с учетом НДС (на 42,8%)", - написал представитель кабмина в парламенте Тарас Мельничук в соцсети.

Ранее в пятницу первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что на этой неделе из-за боевых действий возник ощутимый дефицит горючего на АЗС в отдельных регионах Украины. "В течение следующих семи дней дефицит будет ликвидирован, поскольку операторы имеют законтрактованные объемы на территории Западной Европы, и сейчас мы решаем вопрос, как максимально быстро ввезти их на территорию Украины", - сказала она.

По словам главы Минэкономики, данная ситуация приведет к незначительному удорожанию нефтепродуктов. "Это связано прежде всего с более высокой ценой логистики из-за сложных маршрутов и использования нескольких видов транспорта", - сказала она.

Как сообщалось, с середины марта Верховная Рада обнулила акциз на горючее и снизила ставки НДС до 7% с 20%.

Под установление максимальной торговой надбавки не подпадает премиальное топливо с улучшенными показателями качества.

Официальный курс на 29 апреля – 29,25 грн./$1.

Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

За три дня после сделки с Twitter Илон Маск продал акции Tesla на $8,5 млрд

За три дня после сделки с Twitter Илон Маск продал акции Tesla на $8,5 млрд

Чехия подтвердила отказ от оплаты за российский газ рублями

Чехия подтвердила отказ от оплаты за российский газ рублями

Норвегия закроет границу и порты для российских грузовиков и судов

Власти Германии проводят обыск в штаб-квартире Deutsche Bank

Власти Германии проводят обыск в штаб-квартире Deutsche Bank

Самолет "Уральских авиалиний" задержан в киргизском Оше

В Молдавии заявили, что "Газпром" в мае продолжит поставки в страну

Болгария 1 мая снимает все COVID-ограничения на въезд туристов

Болгария 1 мая снимает все COVID-ограничения на въезд туристов
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщили об ударе с подлодки в Черном море по объектам ВСУ

Беспорядки произошли в пятницу утром на Храмовой горе в Иерусалиме

Amazon в I квартале зафиксировал чистый убыток впервые за семь лет