Украинские АЗС испытывают дефицит горючего

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Кабинет министров Украины увеличил предельные уровни торговой надбавки к средней розничной цене реализуемого АЗС дизельного топлива с 5 до 7 гривен за литр (с НДС), для бензина – с 4,55 гривны до 6,5 гривны за литр (с НДС).

"В целях предотвращения дефицита топлива, реализуемого через сеть автозаправочных станций, принято решение о повышении предельного уровня торговых надбавок, которые начисляются к средней стоимости 1 литра топлива, в частности, дизтоплива – с 5 до 7 гривен с учетом НДС (на 40%) и бензинов автомобильных с 4,55 до 6,5 грн. с учетом НДС (на 42,8%)", - написал представитель кабмина в парламенте Тарас Мельничук в соцсети.

Ранее в пятницу первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что на этой неделе из-за боевых действий возник ощутимый дефицит горючего на АЗС в отдельных регионах Украины. "В течение следующих семи дней дефицит будет ликвидирован, поскольку операторы имеют законтрактованные объемы на территории Западной Европы, и сейчас мы решаем вопрос, как максимально быстро ввезти их на территорию Украины", - сказала она.

По словам главы Минэкономики, данная ситуация приведет к незначительному удорожанию нефтепродуктов. "Это связано прежде всего с более высокой ценой логистики из-за сложных маршрутов и использования нескольких видов транспорта", - сказала она.

Как сообщалось, с середины марта Верховная Рада обнулила акциз на горючее и снизила ставки НДС до 7% с 20%.

Под установление максимальной торговой надбавки не подпадает премиальное топливо с улучшенными показателями качества.

Официальный курс на 29 апреля – 29,25 грн./$1.