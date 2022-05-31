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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

WSJ узнала о запрете ЕС на страхование танкеров, перевозящих российскую нефть

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Страны Евросоюза намерены ввести запрет на страхование танкеров, перевозящих российскую нефть, в рамках шестого пакета санкций к РФ в связи с военной операцией на территории Украины, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц и дипломатов ЕС.

Нефтетрейдеры и судовладельцы отмечают, что запрет на страхование европейскими компаниями танкеров с российской нефтью является серьезным финансовым оружием, которое позволит ЕС нанести серьезный ущерб экономике РФ. Мало кто из компаний будет готов транспортировать нефть без страховки, говорят эксперты. Эта мера, введенная ранее в отношении Ирана, уже показала свою эффективность.

Как сообщалось, страны ЕС в ночь на вторник согласовали шестой пакет антироссийских санкций, в который входит введение эмбарго на импорт нефти и нефтепродуктов, поставляемых из РФ морским путем. Как ожидается, он будет официально утвержден в ближайшие дни.

Таким образом, Россия будет отрезана от исторически крупнейшего экспортного рынка для ее нефти, отмечает WSJ. Страховые санкции ударят по поставкам российской нефти в страны Азии и в другие регионы, поскольку основную часть мировой нефтеторговли страхуют именно европейские компании. Это помешает планам Москвы переориентировать экспорт энергоресурсов на восток, в том числе, в Китай и Индию, говорят эксперты.

Европейские страны, активно задействованные в морских перевозках - Греция, Кипр и Мальта, высказывали опасения в отношении введения запрета на страхование нефтетанкеров с российской нефтью в ходе обсуждения этого вопроса, отмечают источники. По их словам, чтобы ослабить эти опасения, было принято решение, что запрет будет вводиться постепенно в течение шести месяцев, а не за один месяц, как планировалось изначально.

ЕС Россия
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