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FT узнала о решении Британии и ЕС запретить страхование перевозящих нефть из РФ cудов

FT узнала о решении Британии и ЕС запретить страхование перевозящих нефть из РФ cудов
Фото: David Ryder/Getty Images

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Великобритания и Евросоюз согласовали скоординированный запрет на страхование судов, перевозящих российскую нефть, сообщает газета Financial Times со ссылкой источники.

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"По словам британских и европейских официальных лиц, Великобритания и ЕС согласовали скоординированный запрет на страхование судов, которые перевозят российскую нефть", - говорится в сообщении.

Таким образом, как отмечают источники, данный шаг закроет для Москвы крупнейший страховой рынок Lloyd's of London, и "резко ограничит возможности по экспорту сырой нефти", а также может "вынудить ее искать возможности для страхования на небольших, менее развитых рынках".

Собеседники газеты отметили, что Греция и Кипр согласились на предложение о введении такого запрета после обязательства Великобритании последовать их примеру.

"Великобритания скоро объявит о запрете", - заявили источники, проинформированные об этих планах.

Кроме того, как сообщает газета, высокопоставленные лица на рынке Lloyd's обратили внимание британских и европейских чиновников на трудности, связанные с установлением происхождения нефтяных грузов на судах.

Как сообщалось, страны ЕС в ночь на вторник согласовали шестой пакет антироссийских санкций, в который входит введение эмбарго на импорт нефти и нефтепродуктов, поставляемых из РФ морским путем. Как ожидается, он будет официально утвержден в ближайшие дни.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц и дипломатов ЕС писала, что страны Евросоюза намерены ввести запрет на страхование танкеров, перевозящих российскую нефть, в рамках шестого пакета санкций к РФ.

Европейские страны, активно задействованные в морских перевозках, - Греция, Кипр и Мальта - высказывали опасения в отношении введения запрета на страхование нефтетанкеров с российской нефтью в ходе обсуждения этого вопроса, отмечают источники. По их словам, чтобы ослабить эти опасения, было принято решение, что запрет будет вводиться постепенно в течение шести месяцев, а не за один месяц, как планировалось изначально.

ЕС Великобритания Россия Украина
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