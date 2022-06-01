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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:45

Газпромбанк и "БТС-Мост" предложили взять в концессию расширение Восточного полигона

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Крупнейший инфраструктурный проект России – модернизация БАМа и Транссиба – предложено передать в концессию. По данным "Коммерсанта", с такой идеей к президенту РФ Владимиру Путину обратились Газпромбанк и "БТС-Мост" Руслана Байсарова, пишет в среду издание.

Газпромбанк и "Бамтоннельстрой-Мост" предложили взять расширение Восточного полигона в концессию, сообщил Газпромбанк 31 мая. "Актуальность проекта обусловлена переориентацией российского экспорта и необходимостью формирования нового центра мирового развития в АТР, - поясняет банк. - Проект придаст импульс развитию Дальнего Востока и Сибири, поспособствует освоению огромных ресурсов и росту экономического потенциала регионов". В релизе отмечается, что Газпромбанк – один из лидеров в финансировании инфраструктурных проектов на принципах ГЧП, а "БТС-Мост" – крупнейшее в РФ строительное предприятие, построившее в числе прочего все десять тоннелей БАМа.

По данным газеты, письмо с инициативой о концессии предправления банка Андрей Акимов и председатель совета директоров "БТС-Мост" Байсаров направили Путину 29 марта. К 2035 году, "в случае реконструкции магистралей и расширения "узких" мест (с учетом строительства вторых Северомуйского и Кузнецовского тоннелей) пропускная способность полигона возрастет до 260-280 млн тонн", сообщается в письме. Подписанты просят президента поддержать инициативу и "совместно проработать условия реализации Восточного полигона железных дорог под ключ по модели концессионного соглашения, заключаемого с привлечением концессионера, созданного консорциумом Газпромбанка" и "БТС-Мост".

Президент 6 апреля поручил Михаилу Мишустину, главе Минтранса Виталию Савельеву и главе ОАО "РЖД" Олегу Белозерову "рассмотреть и доложить". По данным газеты, этот вопрос рассматривался 31 мая на заседании комиссии по вопросам реализации проектов развития железнодорожной инфраструктуры Сибири и Дальнего Востока под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина.

Что планируется построить

Масштаб стройки, на реализацию которой претендует консорциум, весьма велик. По информации издания, предложение включает в себя строительство или реконструкцию Северомуйского, Кодарского и Кузнецовского тоннелей, а также моста через Амур.

Смета проекта еще неизвестна. Однако РЖД давали ориентир объема инвестиций, необходимых для роста пропускной способности на 240 млн тонн, - он составлял 2,55 трлн руб. При этом в эту сумму не включен второй Северомуйский тоннель, стоимость которого оценивалась в 200 млрд руб.

По оценке потенциального концессионера, как пишет газета, мультипликативный эффект от проекта – увеличение экспорта в страны АТР на 8,3 трлн руб., увеличение добычи полезных ископаемых к 2025 году на 220 млн тонн с приростом выручки добывающей отрасли на 550 млрд руб., повышение экспортного потенциала перевалки в портах Дальнего Востока на 180 млрд руб. и так далее.

В РЖД и Минтрансе от комментариев отказались. В "БТС-Мосте" и секретариате Хуснуллина не ответили на запрос. По информации источника издания, знакомого с ходом заседания комиссии, на нем Байсаров отметил, что для реализации полномасштабного строительства БАМа и Транссиба понадобится свыше 230 тыс. рабочих. Также на заседании было сказано, что потенциальный концессионер изъявил готовность инвестировать в проект до 1,5 трлн руб.

Минтранс, по словам собеседника газеты, подписал приказ о создании рабочей группы по этому вопросу и проработке всех вариантов в течение двух месяцев. РЖД сообщили, что не получили от Газпромбанка и "БТС-Моста" достаточно детальных расчетов, которые позволили бы дать оценку проекту, говорит он. А Хуснуллин поручил Минтрансу, РЖД, Газпромбанку и "БТС-Мост" в рамках рабочей группы проработать все мероприятия, сроки и условия возврата инвестиций.

При этом на том же заседании рассматривалась и другая громкая концессионная инициатива – строительство моста на Сахалин, инициированное ООО "МГР" Михаила Скигина и партнеров.

Эта компания сейчас на условиях концессии строит порт Поронайск на Сахалине. Потенциальный концессионер готов вложить в мост на Сахалин 300 млрд руб. при предварительной стоимости проекта в ценах 2021 года в 676 млрд руб. При этом две эти концессии идеологически противостоят друг другу: один из аргументов МГР, как пишет газета - в том, что строительство моста в 1,5 раза дешевле, чем модернизация восточных участков БАМа и Транссиба (Комсомольск-Ванино и Волочаевка-порты Приморья), которая обойдется в 1,03 трлн руб.

По итогам комиссии было предложено рассчитать грузовую базу моста на Сахалин и продолжить развитие порта Поронайск как базы для Севморпути, ссылается газета на свой источник. При этом судьба проекта будет зависеть от того, какие решения будут приняты в июле по формату третьего этапа модернизации БАМа и Транссиба.

Газпромбанк БТС-Мост
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