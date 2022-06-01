Китайская Sany заинтересовалась локализацией производства спецтехники в РФ

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Работающий на российском рынке крупный китайский производитель спецтехники Sany Heavy Industry интересуется локализацией производства в России, обсуждал специнвестконтракт (СПИК) с Минпромторгом. Об этом сообщил журналистам первый заместитель председателя правления по инвестиционной политике госкомпании "Автодор" Игорь Коваль.

Мини-экскаватор китайского производителя был показан на экспозиции организованного "Автодором" форума "Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве" в Сочи.

Общаясь с журналистами на полях форума, Коваль констатировал, что доля китайской техники на российском рынке в обозримом будущем будет увеличиваться, что, в частности, касается и бренда Sany.

"Локализации у них здесь нет, но доля рынка увеличивается последние годы. Надо полагать, что в условиях ограничений она будет продолжать расти. Коллеги из Sany выражали предварительный такой, осторожный интерес к потенциальной локализации производства в России. Площадка не обсуждалась, насколько нам известно. Но были проведены переговоры, в том числе, с участием госкомпании "Автодор" в Минпромторге по потенциальной возможности организации здесь производства. В каком виде - пока детально не прорабатывалось. Возможно, в рамках специнвестконтракта. Коллеги пошли думать по поводу того, насколько экономически обоснованно это решение", - рассказал Коваль журналистам.

По его словам, планы локализации Sany в РФ обсуждались не далее двух месяцев назад. Участие "Автодора" в этих обсуждениях было связано с проработкой дальнейшей обеспеченности подрядчиков госкомпании необходимой для строительства техникой.

"Нужны экскаваторы-погрузчики, широкозахватные асфальтоукладчики, асфальтоперегружатели – это все нужно на самом деле. Есть отечественные производители, которые закрывают ряд номенклатур. Но потребность рынка больше, чем мощность отечественного производственного комплекса на текущий момент. Без техники из дружественных стран закрыть потребность рынка просто не удастся в ближайшей перспективе. Возможно, это можно будет сделать через какой-то временной лаг", - отметил Коваль.

Предполагаемых параметров возможного СПИКа Sany в РФ представитель "Автодора" не уточнил. Он также не уточнил, какие модели планирует локализовать китайский производитель.

Представитель одного из российских дилеров Sany, участвовавший в выставке техники в рамках сочинского дорожного форума, рассказал журналистам, что китайская компания интересовалась возможностями локализации на ивановской площадке машиностроительной группы "Кранэкс". Последняя сотрудничала с японской Komatsu, заявившей о приостановке производства и импорта в РФ после начала военной операции на территории Украины.

"У Sany есть вариант где-то в Иваново. Завод "Кранэкс" был, краны выпускал. Они пытаются там что-то создать, но у них какие-то препоны есть с нашей стороны", - отметил представитель дилера в ходе доклада перед председателем правления госкомпании "Автодор" Вячеславом Петушенко.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", российское представительство Sany (ООО "Сани"), зарегистрированное в Москве в конце 2007 г., по итогам 2021 г. увеличило выручку в 12 раз, до 3,7 млрд руб.