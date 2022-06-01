Погрузка на сети РЖД в мае снизилась на 5,6%

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в мае 2022 года составила 104,6 млн тонн, что на 5,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила компания.

Грузооборот за май 2022 г. снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,4% и составил 226,8 млрд тарифных тонно-километров, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время сократился на 1,1% и составил 283,3 млрд т.км.

Погрузка за январь-май 2022 г., по оперативным данным, составила 514,9 млн тонн, что на 2,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За этот период железными дорогами было погружено: каменного угля - 149,3 млн тонн (-3,7% к январю-маю 2021 г.); кокса - 4,4 млн тонн (-6,2%); нефти и нефтепродуктов - 89,5 млн тонн (-0,4%); руды железной и марганцевой - 48,8 млн тонн (-1,4%); черных металлов - 29,8 млн тонн (+3,2%); лома черных металлов - 5,7 млн тонн (-9,7%); химических и минеральных удобрений - 25,6 млн тонн (-6,4%); цемента - 9,2 млн тонн (-1,1%); лесных грузов - 15 млн тонн (-16,4%); зерна - 9,2 млн тонн (-16%); строительных грузов - 50 млн тонн (+1,3%); руды цветной и серного сырья - 7,6 млн тонн (-7,8%); химикатов и соды - 10,1 млн тонн (-0,6%); промышленного сырья и формовочных материалов - 13,5 млн тонн (-1,1%); остальных, в том числе грузов в контейнерах - 47,1 млн тонн (+5,9%).

Грузооборот с начала 2022 г. вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2% и составил 1109,9 млрд тарифных т.км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 1,2% и составил 1391 млрд т.км.

Ранее источник, знакомый с деятельностью компании сообщил "Интерфаксу", что среднесуточная погрузка на сети РЖД в мае 2022 г. снизилась на 5,6%, до 3,375 млн тонн.

План погрузки на май составлял 3,33 млн тонн в среднем в сутки.

План работы РЖД на июнь 2022 г. предполагает погрузку в размере 3,375 млн тонн в среднем в сутки, сообщил собеседник агентства.