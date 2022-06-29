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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:15

РЖД с июля вернут квоты на вывоз угля из Кузбасса на восток

РЖД с июля вернут квоты на вывоз угля из Кузбасса на восток
Архивное фото
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" с 1 июля восстановит действовавшие в 2021 году квоты для вывоза угля из Кузбасса, Хакасии, Бурятии и Тувы в восточном направлении, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на протокол заседания правления РЖД от 28 июня.

Это означает, что уголь из этих регионов получит приоритет в перевозках перед углем из других регионов.

Как уточняет издание, возвращаются годовые квоты на вывоз на восток 58 млн тонн угля для Кузбасса, 9 млн тонн - для Хакасии, 9,1 млн тонн для Бурятии и 400 тысяч тонн для Тувы. Также возвращаются правила Минэнерго для угля из Кузбасса, по которым право вывезти свой уголь в рамках квоты получают компании, которые направили не меньший объем в западном направлении. С учетом того, что Европа с августа запретит ввоз угля из России, в рамках этой методики Минэнерго помимо поставок угля из Кузбасса на экспорт в западном направлении, также будут учитываться поставки на внутренний рынок.

В марте 2022 года правительство приостановило действие правил недискриминационного доступа (ПНД) к железнодорожной инфраструктуре, определяющих порядок проезда по БАМу и Транссибу, и ввело временный порядок перевозки грузов, чтобы высвободить провозные способности Восточного полигона под грузы с более высокой добавленной стоимостью, чем уголь. Последствия этого решения поставили под удар экспорт угля из ряда регионов.

В частности, из Кузбасса за пять месяцев 2022 года в восточном направлении было экспортировано на 23% меньше угля, чем за аналогичный период 2021 года.

"При сохранении текущей негативной динамики (. . .) это может повлечь за собой сокращение до 32 млн тонн вывоза (угля на восток - ИФ) по итогам года при плановом показателе 58 млн тонн, который был определен в соответствии с поручением президента", - предупреждал в июне замгубернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов на совещании по развитию инфраструктуры Восточного полигона.

Он отмечал, что при закрытии ряда ключевых рынков для кемеровского угля на Восточный полигон оставалась "вся надежда", а отмена квот привела "к неразберихе, появлению непрозрачности отправки грузов на экспорт".

"С учетом того, что макроэкономическая ситуация восстанавливается, планируемое изменение грузопотоков уже произошло, прошу поддержать позицию угольной промышленности и предприятий, а также региона, и не продлевать с 1 июля приостановку действий ПНД", - сказал тогда Панов.

Он также напомнил, что результатом санкций ценовой дисконт, применяемый в отношении российского угля, достигает 50-60%, ставки по фрахту судов выросли в 2-3 раза.

Сообщалось также, что Дальневосточная железная дорога (ДВЖД, филиал ОАО "РЖД") в январе-мае 2022 года увеличила погрузку угля с месторождений Дальнего Востока на 13,2% по сравнению с показателем аналогичного периода 2021 года, до 13,5 млн тонн. В том числе погрузка угля с Эльгинского месторождения в Якутии выросла в 1,4 раза, достигнув 7,4 млн тонн. На экспорт за пять месяцев 2022 года отправлено 10,3 млн тонн угля с дальневосточных месторождений (рост на 20,7% к январю-маю 2021 года).

Министр промышленности и геологии Якутии Максим Терещенко на том же совещании по развитию инфраструктуры Восточного полигона желдорог говорил, что из-за дефицита пропускных способностей регион не сможет вывезти 12 млн тонн угля и поэтому, вынужден будет добыть не более 38 млн тонн при потенциале в 50 млн тонн.

РЖД Восточный полигон Кузбасс Тува Хакасия Бурятия Минэнерго
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