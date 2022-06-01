Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:45

Freedom Holding уйдет с российского рынка

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Freedom Holding на фоне украинских событий и их последствий для финансовых рынков принял решение вывести российские активы из структуры группы. На первом этапе их покупателем выступит основной владелец холдинга Тимур Турлов, говорится в отчете Freedom Holding.

В сделку с Турловым войдут российские "дочки" группы, включая брокерский бизнес и банк "Фридом финанс". По состоянию на 31 марта в российских подразделениях группы работало более 1,7 тыс. человек, отмечено в отчете.

После смены собственника российские активы группы сменят названия и проведут ребрендинг. Новый владелец в течение года-полутора намерен перепродать российский бизнес либо менеджменту, либо другому "приемлемому" покупателю.

В отчете Freedom Holding также сообщается, что компания на данный момент выделила $3 млн на гуманитарную помощь в связи с конфликтом на Украине, а лично Турлов - $2,5 млн.

В апреле Турлов, ныне - гражданин России и островов Сент-Китс и Невис, подал ходатайство о получении гражданства Казахстана. От гражданства РФ и Сент-Китса и Невиса он откажется, говорится в отчете.

Freedom Holding
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Газпром" подтвердил прекращение поставок Orsted в Дании и Shell в ФРГ

"Газпром" подтвердил прекращение поставок Orsted в Дании и Shell в ФРГ

Газпромбанк и "БТС-Мост" предложили взять в концессию расширение Восточного полигона

Цена нефти Brent подросла до $115,93 за баррель после снижения накануне

Цена нефти Brent подросла до $115,93 за баррель после снижения накануне

"Автодор" подтвердил подорожание строительства трассы М12 в среднем на 30%

"Автодор" подтвердил подорожание строительства трассы М12 в среднем на 30%

FT узнала о решении Британии и ЕС запретить страхование перевозящих нефть из РФ cудов

FT узнала о решении Британии и ЕС запретить страхование перевозящих нефть из РФ cудов

Санкции закручивают круговорот нефти в природе. Обобщение

Санкции закручивают круговорот нефти в природе. Обобщение

Citi допустила возможность сохранения присутствия в РФ в меньших масштабах

Citi допустила возможность сохранения присутствия в РФ в меньших масштабах

Британская Shell и датская Orsted с 1 июня лишатся поставок газа из РФ

Квоты на вывоз из России азотных удобрений продлены до конца 2022 года

Квоты на вывоз из России азотных удобрений продлены до конца 2022 года

Банк России до сентября не планирует ослаблять ограничения на покупку валюты

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });