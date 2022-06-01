Freedom Holding уйдет с российского рынка

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Freedom Holding на фоне украинских событий и их последствий для финансовых рынков принял решение вывести российские активы из структуры группы. На первом этапе их покупателем выступит основной владелец холдинга Тимур Турлов, говорится в отчете Freedom Holding.

В сделку с Турловым войдут российские "дочки" группы, включая брокерский бизнес и банк "Фридом финанс". По состоянию на 31 марта в российских подразделениях группы работало более 1,7 тыс. человек, отмечено в отчете.

После смены собственника российские активы группы сменят названия и проведут ребрендинг. Новый владелец в течение года-полутора намерен перепродать российский бизнес либо менеджменту, либо другому "приемлемому" покупателю.

В отчете Freedom Holding также сообщается, что компания на данный момент выделила $3 млн на гуманитарную помощь в связи с конфликтом на Украине, а лично Турлов - $2,5 млн.

В апреле Турлов, ныне - гражданин России и островов Сент-Китс и Невис, подал ходатайство о получении гражданства Казахстана. От гражданства РФ и Сент-Китса и Невиса он откажется, говорится в отчете.