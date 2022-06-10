"СПБ биржа" удвоила квартальную чистую прибыль

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - ПАО "СПБ биржа" в первом квартале 2022 года получила чистую прибыль 0,5 млрд рублей, прибыль до налоговых, процентных и амортизационных выплат (EBITDA) составила 0,8 млрд рублей.

В I квартале 2021 года чистая прибыль биржи составила 234,5 млн рублей, прибыль до налогообложения - 293,7 млн рублей, говорится в ее сообщении. Следовательно, чистая прибыль в текущем году увеличилась в два раза.

Совокупные доходы биржи возросли на 20,5% год к году, до 2,2 млрд рублей.

Ее валовая операционная прибыль выросла на 30,6%, до 1,7 млрд рублей, по сравнению с показателем за аналогичный период годом ранее.

Положительное влияние на показатели оказала динамика процентных доходов, полученных за счет увеличения капитала "СПБ биржи" от размещения акций. Отрицательное влияние вызвано снижением торговой активности, в том числе, в связи с сокращением времени торговых сессий и общей волатильностью финансового рынка.

Инвесторы в первом квартале зарегистрировали 3,8 млн новых счетов для торговли на платформе "СПБ биржи".

"СПБ биржа" является крупнейшей биржевой площадкой по организации торгов ценными бумагами международных компаний в России.

Группа "СПБ биржа" включает дочерние операционные компании "СПБ Клиринг" (ранее "Клиринговый центр МФБ") и СПБ банк (ранее "Бест эффортс банк"), выполняющий функции расчетного депозитария.

Биржа в ноябре 2020 года провела IPO, разместила 18,76 млн новых акций и привлекла $175 млн.

Основными акционерами биржи являлись НП РТС, Совкомбанк, "Фридом финанс", группа "Тинькофф", "Атон", БКС, долями в компании владеет менеджмент и члены совета директоров "СПБ биржи".