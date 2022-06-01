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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:12

В Роснедрах заявили, что ожидают прироста запасов ископаемых на уровне 2021 года

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) ожидает в 2022 году прирост запасов полезных ископаемых на уровне прошлого года, сообщил журналистам глава Роснедр Евгений Петров в кулуарах международного технологического форума "Инновационные технологии недропользования - основа экономики будущего", организованного Роснедрами и Государственной комиссией по запасам полезных ископаемых (ГКЗ).

"Компании объемы бурения сохраняют, поэтому прирост запасов точно будет. Компании проводят доизучения, приходят с ними в ГКЗ. По количеству обращений к ГКЗ с проектами на техсхемы и на подсчет запасов мы видим, что тренд сохраняется. Поэтому ожидаем прирост на том же уровне, что и в прошлом году. В следующем году и дальше возможны какие-то изменения, но у нас многие эффекты отложенные, их сложно увидеть сейчас", - сказал глава Роснедр.

Роснедра прорабатывают с Минфином идею компенсации затрат на геологоразведку (ГРР), чтобы не допустить падения объемов этих работ, сообщил Петров.

В ходе одной из дискуссий форума генеральный директор нефтяной компании "Нефтиса" Андрей Зарубин поднял тему налогового возмещения затрат на геологоразведку. Комментируя соответствующий вопрос журналистов, глава Роснедр сказал: "Что касается темы компенсации части затрат компаниям на ГРР, то работа в этом направлении ведется с Минфином. Идея обсуждается, потому что многие компании в связи с текущей ситуацией резко сокращают объемы ГРР. Чтобы темпы (геологоразведки - ИФ) не сбрасывать, мы рассматриваем различные варианты стимулирования".

Петров также отметил, что пока компании придерживаются планов проведения ГРР, "но объективно все понимают, что какое-то падение ожидается".

Отвечая на вопрос о планах по аукционам на углеводороды в 2022 году, Петров отметил: "В планах много участков по углеводородам. Но мы к ним готовились в прошлом году, посмотрим, как компании отнесутся (к участию в аукционах - ИФ) в этом году. Может быть, придержим. Пока все идет по планам, но озабоченность уже высказывается, ситуация сейчас непредсказуемая и лучше перестраховаться".

Роснедра
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