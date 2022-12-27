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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Минприроды ждет прироста запасов нефти и конденсата и газа в 2022 году за счет ГРР

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Прирост запасов нефти и конденсата в России по итогам геологоразведочных работ 2022 года составит 600 млн тонн, газа - 675 млрд кубических метров, сообщили "Интерфаксу" в Минприроды.

"Объем геологоразведочных работ, темпы подготовки месторождений к разработке, уровни добычи остаются на прежнем уровне. Обязательства по выданным лицензиям выполняются в полном объеме и в обозначенные сроки. Мы это наблюдаем в рамках постоянно организованного мониторинга их исполнения. Прогноз прироста запасов нефти и конденсата за счёт геологоразведки в 2022 году - 600 млн тонн, запасов газа - 675 млрд куб. метров", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, в уходящем году затраты недропользователей на геологоразведочные работы на углеводороды составят 390 млрд рублей (+24% к 2021 году - ИФ). Из них большая часть - 75% - направлена на поисково-разведочное бурение.

Объемы сейсморазведочных работ 3D составили 32,2 тыс. кв. км, 2D - 36,5 тыс. погонных километров. Наибольшая активность отмечается в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, в Красноярском крае и Якутии.

В министерстве отмечают, что прогнозировать ситуацию на рынке геологоразведки в текущей экономической и внешнеполитической ситуации сложно: "Санкционные ограничения коснулись, в том числе, и геологоразведочного оборудования. Особенно ощутимо это сказалось на шельфовых проектах. Недропользователи оперативно ищут решение этих проблем, как с помощью закупок у дружественных стран, так и путём развития собственных, российских производств. Однако налаживание и стабилизация производственных мощностей и цепочек импорта - вопрос не одного года".

Минприроды ЯНАО ХМАО
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