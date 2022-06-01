Цены на поташ останутся высокими в ближайшем будущем. Обзор

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Последнее десятилетие рынок калийных удобрений в основном боролся с избытком производственных мощностей и низкими ценами. Однако теперь поставки удобрений из России и Белоруссии, на долю которых приходится почти 40% мирового рынка, ограничены из-за санкций, что вызывает жесткую конкуренцию среди покупателей.

На этом фоне растет количество заявлений о надвигающемся глобальном продовольственном кризисе, пишет The Financial Times.

Поташ представляет собой минерал, богатый водорастворимым калием - одним из трех основных питательных веществ, необходимых для роста сельскохозяйственных культур. Он имеет очень важное значение для производства основных зерновых культур, таких как кукуруза, соя, рис и пшеница, и внезапное сокращение поставок угрожает свести на нет глобальный урожай.

По данным консалтинговой компании CRU, в Бразилии цены на поташ за последний год выросли почти втрое (на 185%), достигнув рекордного уровня в $1100 за тонну. В Европе удобрение подорожало более чем в 3 раза (на 240%) - до 875 евро за тонну.

Надо этим воспользоваться

Производители удобрений стремятся извлечь выгоду из роста цен, вызванного геополитической напряженностью, изменившей традиционные торговые потоки.

Так, например, BHP обдумывает план по переносу запуска калийного проекта Jansen стоимостью $5,7 млрд в канадской провинции Саскачеван на 2026 год вместо запланированного сейчас 2027 года. Кроме того, крупнейшая горнодобывающая компания мира начала изучать возможность второй фазы расширения проекта, что позволит удвоить производство и довести его до 8 млн тонн в год.

Тем временем небольшие геологоразведочные компании собирают деньги на запуск или завершение новых проектов в политически стабильных юрисдикциях.

Австралийская Highfield Resources, которая планирует начать разработку калийного проекта в Испании в этом году, близка к получению финансирования в размере 312,5 млн евро от консорциума европейских банков и начала переговоры с потенциальными партнерами. Канадская Western Potash только что получила кредит на 85 млн канадских долларов от лондонской Appian Capital для финансирования развития проекта Milestone в Саскачеване. Котировки акций Emerson, которая владеет проектом Khemisset в Марокко, в этом году подскочили на 30% на лондонской бирже Aim.

Причины

Текущий рост цен на калий в основном обусловлен тем, что Белоруссия не может найти выход на международные рынки из-за санкций Европейского союза и США, а также после того, как Литва заблокировала доступ к своим железным дорогам и портам.

В настоящее время Белоруссия продает всего около 5% обычных объемов, в основном в Китай, заявил руководитель отдела анализа рынков удобрений IHS Markit Аллан Пикетт. При этом страна, вероятно, может получить доступ к российским балтийским портам.

"Есть страны, которые не побрезгуют покупать у Белоруссии. В тот момент на рынке произойдет восстановление, цены пойдут вниз, и значительная часть перегрева исчезнет", - полагает Пикетт.

Цены могут снизиться, но не упасть

Однако многие эксперты и представители отрасли не поддерживают его точку зрения. Хотя рынок калийных удобрений имеет историю взлетов и падений с 1960-х годов, аналитики считают, что даже если цены опустятся, они останутся выше долгосрочных средних значений.

Германская компания K+S недавно говорила о том, что возможно новой минимальной ценой станет район $500 за тонну. Это вдвое ниже текущей спотовой цены, но вдвое выше среднего показателя за предыдущее десятилетие.

В прошлом году BHP прогнозировала, что производство калийных удобрений может увеличиться до 86 млн тонн в 2030 году по сравнению с 76 млн тонн в 2020 году. Однако теперь аналитики считают эти объемы труднодостижимыми, поскольку основная часть новых поставок должна была поступать из РФ и Белоруссии.

"Если эти проекты будут отложены или даже полностью отменены из-за проблем с доступом к финансированию, то мы вероятно получим ситуацию, когда предложение определенно будет ограниченным в течение более длительного периода", - полагает руководитель отдела CRU Хамфри Найт.

Такие проекты, как Muga компании Highfield, относительно невелики, их объемов недостаточно для того, чтобы иметь глобальное значение. Хотя они могут помочь сбалансировать региональное предложение и спрос.

"Европа понимает, что она должна быть самодостаточной, и начинает рассматривать такие проекты", - сказал главный исполнительный директор Highfield Игнасио Салазар.

По его оценке, Muga в конечном итоге сможет производить 1 млн тонн калия в год, что эквивалентно трети объема, который Европа в настоящее время импортирует из России и Белоруссии.

"Есть много рисков, связанных с перспективами рынка, - полагает Найт из CRU. - Главный из них заключается в том, что РФ и Белоруссия вряд ли навсегда уйдут с рынка. Это тот фактор, который может поменяться очень быстро".

Однако в краткосрочной перспективе будет сложно заменить поставки из России и Белоруссии, особенно с учетом того, что большая часть привлекательных месторождений калия в мире уже была разработана во время сырьевого бума в Китае в начале 2000-х годов, отмечается в статье FT.