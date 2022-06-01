Росстат отметил спад производства удобрений в апреле на 17%,

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Производство минеральных удобрений в России в апреле сократилось на 17% год к году, до 1,8 млн т (в пересчете на 100% питательных веществ), сообщил Росстат. Аналогичное снижение произошло к марту этого года.

Выпуск калийных удобрений упал на 47,6% год к году и на 40,4% к предыдущему месяцу, составив 0,4 млн тонн.

Производство фосфорных удобрений в апреле составило также 0,4 млн тонн, что на 3,8% больше, чем в апреле 2021 года, но на 2,3% меньше, чем в марте 2022 года.

Выпуск азотных удобрений составил 1 млн тонн, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 0,3% и снизившись к марту 2022 года на 6,5%.

Всего за январь-апрель 2022 года российскими предприятиями было произведено 8,4 млн тонн удобрений (в д.в) - на 6% меньше, чем годом ранее.

Выпуск аммиака в апреле упал на 20,6% год к году и на 13% к марту. За четыре месяца 2022 года производство аммиака составило 6,2 млн тонн, снизившись на 8,5% к тому же периоду прошлого года.