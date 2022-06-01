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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Разрешение продлить DR-программы выдано 15 компаниям, 9 из них - бессрочно

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Разрешение продлить действие программ депозитарных расписок получили 15 компаний из 19 ходатайствовавших об этом, говорится в материалах на сайте Минфина РФ.

Такие разрешения выдавала подкомиссия правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. Вступивший в силу с 27 апреля 114-ФЗ запретил размещение расписок на иностранных биржах и обязал провести делистинг уже существующих, если правкомиссия не даст разрешение на их сохранение.

"Положительное решение о продолжении обращения депозитарных расписок за пределами РФ принято по обращениям 15 эмитентов. В том числе в отношении депозитарных программ девяти эмитентов вынесено решение о возможности продолжения программ без ограничения срока их действия с рекомендацией перевода депозитарных программ в юрисдикции стран, не входящих в перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении РФ, российских юридических и физических лиц недружественные действия", - говорится на сайте министерства.

Четырем компаниям было отказано в продолжении обращения депозитарных расписок за пределами РФ.

Названия компаний в сообщении Минфина не приводятся. Ранее об отказе правкомиссии в сохранении расписок сообщили "Газпром", "Магнит", "ММК". Также известно о прекращении депозитарных программ у "Аэрофлота", Сбербанка, ВТБ, "ЛУКОЙЛА", "Газпром нефти", "Ростелекома", "НМТП" и ряда других. Разрешение продлить депозитарные программы бессрочно, в частности, получили "Мечел", НЛМК, "ФосАгро", "Полюс", "Северсталь". На год сохранить DR разрешение получила, например, "Лента", а у En+ оно выдано сразу до ноября 2024 года, а "МТС" получила разрешение всего на два месяца.

Минфин РФ
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