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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

МТС адаптирует вознаграждения совету директоров под новые реалии

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" планирует скорректировать практику выплату вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров таким образом, чтобы они могли получать их не только в виде акций, но и в денежной форме, говорится в материалах компании к годовому собранию акционеров.

Предлагаемые изменения в положение о вознаграждениях и компенсациях СД должны одобрить акционеры МТС на годовом собрании 22 июня. Компания объясняет необходимость их принятия сохранением текущих и потенциальным введением новых ограничений на совершение сделок с ценными бумагами российских эмитентов и валютных операций.

Предлагаемые изменения дадут возможность членам совета директоров, не являющимся работниками МТС, по их заявлению получать вознаграждения в денежной форме вместо акций или ADR. Размер вознаграждения предлагается установить в размере $100 тыс. или ее эквиваленте в иной валюте.

Программа ADR МТС вскоре может прекратить действие: разрешение на поддержание листинга расписок, которые по новому закону российские эмитенты должны получать у властей, у оператора действует лишь до 12 июля 2022 года включительно.

Денежное вознаграждение членам совета директоров МТС, которые являются гражданами России, будет по-прежнему выплачиваться в российских рублях, нерезидентам - либо в долларах США, как и сейчас, либо (эта опция добавляется в положение) в другой валюте, на которую не распространяются российские и международные ограничения. Иная валюта может быть использована и в случае отказа финансовых организаций совершать операции с долларами по распоряжению МТС или члена совета директоров.

При этом правила оговаривают, что у МТС должна иметься "фактическая возможность исполнения обязательства в указанной иностранной валюте".

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