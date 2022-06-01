Средняя цена нефти Urals в январе-мае выросла на 36%, до $83,5 за баррель

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В январе-мае 2022 года средняя цена нефти марки Urals в январе-мае 2022 года сложилась в размере $83,48 за баррель, сообщил российский Минфин.

За пять месяцев прошлого года она составила $61,62 за баррель. Таким образом, цена увеличилась на 35,5%, или в 1,35 раза.

В минувшем месяце цена составила $78,81 за баррель, что в 1,2 раза выше, чем в мае 2021 года ($66,63 за баррель).

Средняя цена фьючерса на Brent с ближайшей датой поставки в мае составляла около $111 за баррель. Таким образом в мае дисконт цены Urals к Brent составлял порядка $32 за баррель.