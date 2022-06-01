Brent подорожала до $117,33 за баррель

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают расти в среду на новости об ослаблении антикоронавирусных мер в Шанхае.

К 18:05 по Москве августовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,73 (1,5%) - до $117,33 за баррель. Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на $1,7 (1,48%) - до $116,37 за баррель.

Власти Шанхая ослабили ограничительные меры, призванные сдержать распространение коронавируса - люди вновь вышли на улицы, снова начали работу линии метро и магазины. На 1 июня в городе зафиксировали всего 15 новых случаев заболевания COVID-19, в то время как суточный показатель в апреле составлял 20 тысяч.

Рост котировок ограничивают сообщение The Wall Street Journal о том, что члены ОПЕК изучают идею приостановки участия России в сделке по добыче нефти (ОПЕК+), поскольку западные санкции и частичный европейский запрет начинают подрывать способность Москвы добывать больше сырья. Россия, один из трех крупнейших производителей нефти в мире, в прошлом году договорилась с ОПЕК и девятью странами, не входящими в организацию, о ежемесячном увеличении объемов добычи нефти, но теперь ожидается, что добыча в стране упадет примерно на 8% в этом году, отмечает WSJ.

"Теоретически это предоставляет возможность другим членам ОПЕК+ более активно наращивать добычу. Однако в реальности, с учетом того что большинство государств-членов не могут стабильно поддерживать целевой уровень добычи на протяжении нескольких месяцев, это может оказаться непростой задачей", - отметил аналитик ING Уоррен Паттерсон.