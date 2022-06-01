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Шортселлеры заработали почти $7 млрд на акциях Tesla с начала 2022 года

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Глобальные инвесторы заработали $6,8 млрд на коротких позициях в акциях американского автопроизводителя Tesla Inc с начала 2022 года по прошлую пятницу, пишет MarketWatch со ссылкой на данные Ortex Research.

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По состоянию на четверг прибыль шортселлеров оценивалась в $8 млрд, однако в пятницу акции Tesla подскочили на 7,3%, что уменьшило доходы инвесторов, играющих на понижение.

С начала года капитализация компании сократилась на 28%, причем в определенный момент падение достигало почти 50%.

Индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite в текущем году потерял более 22% капитализации, а инвесторы, поставившие на падение акций входящих в него компаний, заработали в общей сложности $60 млрд. В том числе короткие позиции в бумагах Amazon.com Inc. принесли инвесторам-пессимистам доход в размере $3,5 млрд, а на падении акций Netflix Inc. они заработали $3,4 млрд.

Tesla
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