За три дня после сделки с Twitter Илон Маск продал акции Tesla на $8,5 млрд

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Миллиардер Илон Маск продал акции Tesla Inc. на сумму порядка $8,5 млрд за три дня после заключения им сделки по покупке Twitter Inc. за $44 млрд, пишет The Wall Street Journal.

Маск и Twitter заключили сделку 25 апреля. За три последующих дня - со вторника по четверг - Маск продал в общей сложности более 9,6 млн акций Tesla по цене от $820 до $1000 за бумагу, следует из регуляторных документов.

Сейчас у Маска 163 млн акций Tesla, то есть примерно 16%-ной долей компании, и он остается ее крупнейшим акционером. До прошлой недели его доля в Tesla составляла около 17%, отмечает FactSet,

Маск должен выделить $21 млрд из собственных средств на покупку Twitter. Ранее он также заявил, что договорился с группой банков, включая Morgan Stanley, Bank of America Corp. и Barclays Plc, о предоставлении ему финансирования на сумму более $25 млрд.