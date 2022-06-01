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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:01

Эксперты ждут сокращения падения ВВП Украины до 22-25% в случае разблокировки портов

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU -ВВП Украины в 2022 году снизится на 30%, однако разблокировка морских портов позволила бы сократить падение экономики до 22-25%, полагает главный экономист украинской инвесткомпании Dragon Capital Елена Белан. Она сообщила об этом в ходе онлайн-дискуссии, организованной CASE.

Военная операция на Украине

"Падение на 50% ВВП по итогам года - это очень пессимистическая оценка. (. . .) Но я думаю, что это не произойдет. Мы можем говорить о падении экономики на 30%, если военные действия будут затухать. А если откроются порты, то можем говорить о падении на 22-25%", - сказала Белан.

Руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий, в свою очередь, оценивает спад экономики страны в 2022 году в 35-40%.

"Даже если война сегодня закончится, нам удастся возобновить максимум 80% того, что было до февраля. (. . .) В среднем по году у нас будет падение ближе к 35-45% ВВП", - утверждает он.

Минфин Украины допускает падение ВВП страны в 2022 году в диапазоне от 35% до 50%. Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует экономический спад на Украине в 2022 году на уровне 30%.

17 мая глава Dragon Capital Томаш Фиала говорил, что экономика Украины в 2022 году сократится на 39%, если боевые действия в стране затянутся до конца года и не будет перемирия.

Dragon Capital Украина Черное море Минфин Елена Белан Concorde Capital Александр Паращий
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