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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:50

Глава Dragon Capital ждет падения ВВП Украины на 39% при отсутствии перемирия

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Экономика Украины в 2022 году сократится на 39%, если боевые действия в стране затянутся до конца года и не будет перемирия, заявил глава инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала. Он сказал об этом на конференции Global Outlook: Economic Frontline, организованной Европейской бизнес-ассоциацией.

Военная операция на Украине

"Если же будет перемирие, то мы прогнозируем спад экономики на 20%", - добавил он.

Говоря о прогнозируемом падении курса гривны, Фиала отметил, что некоторая девальвация будет, но не "слишком драматичная". Инфляция на Украине ожидается на уровне 20%.

Он подчеркнул, что Dragon Capital не ожидает в этом году возврата своих инвестиций.

"Три наших склада попали под бомбардировку и почти полностью сгорели, - отметил он. - Но удалось перезапустить работу. В целом по всей Украине, даже на востоке, все работает. Возможности отличаются: самый минимальный уровень возобновления работы - 30-40%, но в основном это 70% довоенной деятельности".

В начале февраля глава Dragon Capital прогнозировал рост ВВП Украины в 2022 году на 3%, стабильный курс национальной валюты в первой половине года. Тогда он отмечал, что компания продолжает инвестировать, "продолжает выстраивать индустриальные парки в Киеве и Львове".

Украина Dragon Capital Томаш Фиала Киев Львов
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