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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:01

Крайние левые в Бельгии собрали 100 тысяч подписей за ограничение цен на бензин

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Лидер Партии труда Бельгии (ПТБ, PTB) Рауль Хедебу объявил, что он и его соратники собрали и передали в правительство 100 тысяч подписей под требованием заморозить цены на бензин на уровне 1,4 евро за литр.

"Вопрос: чего ждет правительство, чтобы действовать? Мы продолжим оказывать давление, пока не добьемся настоящего снижения цены", - написал политик в твиттере.

1 июня бельгийские автомобилисты обнаружили на заправочных станциях ценники, на которых литр бензина стоит дороже 2 евро. Эта новость последовала за решением саммита ввести эмбарго на две трети российского нефтяного импорта и на российские нефтепродукты.

Основанная в 1979 году как коммунистическая партия маоистского толка, ПТБ длительное время оставалась непарламентской. В 2014 году впервые прошла в парламент, а в 2017 году по опросам стала самой популярной партией в Валлонии. На одновременных европейских и национальных выборах 2019 года провела своего представителя в Европарламент, 12 депутатов были избраны в федеральный парламент - Палату представителей.

Бельгия Рауль Хедебу Евросоюз Валлония
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