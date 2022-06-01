Кремль ждет из-за санкций продовольственного и энергетического кризиса в мире

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В Кремле считают, что санкции Евросоюза против российской нефти ударят не только по России, но и по всему мировому энергетическому рынку, а поскольку Россия является еще и одним из основных поставщиков зерна, незаконные санкции могут привести к глобальному продовольственному кризису.

"Проблема зерна сейчас постоянно на повестке дня стоит. По разным каналам идет обсуждение этой темы. Действительно, потенциально мы находимся на пороге весьма глубокого продовольственного кризиса, связанного с введением незаконных ограничений в адрес одного из основных поставщиков, то бишь нас", - сказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, будут ли обсуждать поставки зерна главы МИД России и Турции на ближайших переговорах.

Он подтвердил, что такие переговоры "действительно планируются", но вопрос о дате поездки Сергея Лаврова в Турцию переадресовал Министерству иностранных дел.

По словам Пескова, продовольственный кризис также связан "с действиями украинских властей, которые заминировали подходы к черноморским портам и не отгружают оттуда пшеницу при том, что Российская Федерация никак этому не препятствует".

Говоря об эмбарго против российской нефти, он выразил уверенность что оно негативно скажется на всем континенте.

"Разумеется, у нас идет переориентирование поставок высвобождающихся объемов (нефти - ИФ) в альтернативные направления, это целенаправленные, системные действия, которые позволят минимизировать эти негативные последствия, - добавил Песков. - Но еще раз повторяю: от негативного эффекта европейцы тоже несвободны, им предстоит это все пережить".