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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:01

Рост зарплат в РФ в реальном выражении в марте ускорился до 3,6%

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в марте 2022 года составил 3,6% в годовом выражении после повышения на 2,6% в феврале и на 1,9% в январе, сообщил в среду Росстат.

В целом за 2021 год зарплаты в реальном выражении в РФ повысились, по уточненной оценке Росстата, на 4,5% (оценка уточнена с 2,9%).

По данным Росстата, среднемесячная заработная плата в РФ в номинальном выражении в марте 2022 года составила 66 757 рублей, увеличившись на 20,9% по сравнению с мартом 2021 года.

Минэкономразвития в своем прогнозе от середины мая ожидало, что снижение зарплат в реальном выражении в РФ в целом за 2022 год составит 3,8%.

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Росстат
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