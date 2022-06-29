Зарплаты в РФ в реальном выражении в апреле упали на 7,2%

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Снижение реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в апреле 2022 года составило 7,2% в годовом выражении после повышения на 3,6% в марте, на 2,6% в феврале и на 1,9% в январе, сообщил в среду Росстат.

По данным ведомства, среднемесячная заработная плата в РФ в номинальном выражении в апреле 2022 года составила 62 269 рублей, увеличившись на 9,4% по сравнению с апрелем 2021 года и снизившись на 6,9% по сравнению с мартом 2022 года.

В целом за январь-апрель зарплаты в реальном выражении выросли на 0,4% по сравнению с январем-апрелем 2021 года.

Минэкономразвития в своем прогнозе от середины мая ожидало, что снижение зарплат в реальном выражении в РФ в целом за 2022 год составит 3,8%.

За 2021 год зарплаты в реальном выражении в РФ выросли на 4,5%.