Предпринимательская уверенность в РФ в мае осталась на уровне апреля в добыче и обработке

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Индекс предпринимательской уверенности в России после резкого снижения в марте продолжил снижение в апреле в добыче и стабилизировался в обработке, а в мае остался на апрельских уровнях в обоих секторах, следует из опубликованных в среду данных Росстата.

В обрабатывающих отраслях в мае 2022 года индекс составил минус 2,0% после тех же минус 2,0% в апреле и марте и плюс 2,3% в феврале.

В добывающих отраслях показатель в мае составил 0,0% - так же, как и в апреле, после плюс 1,3% в марте и 2,7% в феврале.

Росстат в мае 2022 года провел традиционное обследование деловой активности 4,3 тыс. организаций (без малых предприятий) по видам экономической деятельности "Добыча полезных ископаемых" и "Обрабатывающие производства".

Индексы предпринимательской уверенности в мае продолжали оставаться значительно выше минимальных значений в "ковидном" 2020 году, когда в обработке индекс опускался ниже минус 8%, а в добыче достигал минус 6%.

В мае 2022 г. экономическую ситуацию в своей организации по добыче полезных ископаемых считают благоприятной 10%, удовлетворительной - 76%, в обрабатывающих производствах - 9% и 73% соответственно.

Улучшение экономической ситуации в ближайшие 6 месяцев ожидают в добыче полезных ископаемых 16% опрошенных, в обрабатывающих производствах - 21%. При этом, число оптимистов превысило число тех, кто ожидает ухудшения экономической ситуации в добыче полезных ископаемых, на 7 процентных пунктов, в обрабатывающих производствах - на 6 процентных пунктов.

Средний уровень загрузки производственных мощностей составил в мае 2022 года: в добыче полезных ископаемых - 56%, в обрабатывающих производствах - 60%.

Среди факторов, ограничивающих, по мнению руководителей, рост производства, в добыче полезных ископаемых и обрабатывающих производствах преобладают неопределенность экономической ситуации, недостаточный спрос на продукцию предприятий на внутреннем рынке и высокий уровень налогообложения.