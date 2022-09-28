Предпринимательская уверенность в России в сентябре снижалась в добыче и росла в обработке

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - В сентябре 2022 года индекс предпринимательской уверенности в России по сравнению с августом продолжил двигаться вверх в обработке и снижаться в добывающих отраслях, следует из данных Росстата.

В обрабатывающих отраслях в сентябре 2022 года индекс составил минус 1,7% после минус 2% в августе, минус 2,7% в июле, минус 3,0% в июне, по минус 2,0% в мае, апреле и марте и плюс 2,3% в феврале.

В добывающих отраслях показатель в сентябре составил минус 1,3% после минус 1% в августе, минус 0,3% в июле, аналогичного индекса в июне, 0,0% в мае и в апреле, плюс 1,3% в марте и 2,7% в феврале.

Росстат в сентябре 2022 года провел традиционное обследование деловой активности 4,3 тысячи организаций (без малых предприятий) по видам экономической деятельности "Добыча полезных ископаемых" и "Обрабатывающие производства".

Индексы предпринимательской уверенности в сентябре продолжали оставаться значительно выше минимальных значений "ковидного" 2020 года, когда в обработке индекс опускался ниже минус 8%, а в добыче достигал минус 6%.

В сентябре 2022 годп экономическую ситуацию в своей организации по добыче полезных ископаемых считают благоприятной 10%, удовлетворительной - 76%, в обрабатывающих производствах - 10% и 75% соответственно.

Улучшение экономической ситуации в ближайшие 6 месяцев ожидают в добыче полезных ископаемых 16% опрошенных, в обрабатывающих производствах - 21%. При этом число оптимистов превысило число тех, кто ожидает ухудшения экономической ситуации в добыче полезных ископаемых - на 7 процентных пунктов, в обрабатывающих производствах - на 10 п.п.

Средний уровень загрузки производственных мощностей составил в сентябре 2022 года: в добыче полезных ископаемых - 58%; в обрабатывающих производствах - 61%.

Среди факторов, ограничивающих, по мнению руководителей, рост производства, в добыче полезных ископаемых и обрабатывающих производствах преобладают неопределенность экономической ситуации, недостаточный спрос на продукцию предприятий на внутреннем рынке и высокий уровень налогообложения.