Глава JPMorgan Джейми Даймон готовит банк к урагану в мировой экономике

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Крупнейший американский банк JPMorgan Chase & Co. готовится к урагану в мировой экономике, сказал на финансовой конференции в Нью-Йорке глава банка Джейми Даймон. Он посоветовал инвесторам сделать то же самое.

"Знаете, раньше я говорил о грозовых тучах, но теперь я хочу внести поправку... Надвигается ураган", - сказал Даймон. По его словам, никто не знает, будет это "небольшой ураган или супершторм Сэнди".

"Крепитесь, - посоветовал Даймон собравшимся на конференции аналитикам и инвесторам. - JPMorgan готовится, и мы будем проводить очень консервативную политику".

Большие опасения у главы JPMorgan вызывают планы Федрезерва по сокращению объема активов на своем балансе. Как ожидается, постепенно программа так называемого "количественного ужесточения" достигнет $95 млрд в месяц.

"Мы еще никогда не видели количественного ужесточения таких масштабов, и это может стать событием, о котором будут писать исторические книги в ближайшие 50 лет", - сказал Даймон.

Другой тревожащий фактор - события на Украине и их влияние на сырьевые рынки, включая рынок продовольствия и энергоносителей. В частности, цены на нефть могут достичь и $150, и $175 за баррель, отметил Даймон.

"Войны плохо кончаются, они могут иметь неожиданные последствия, - добавил он. - Мы делаем недостаточно для защиты Европы от того, что случится с нефтью в ближайшее время".