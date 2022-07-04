Аналитики JPMorgan допустили взлет цен на нефть до $380 за баррель

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Котировки нефти могут взлететь в стратосферу и достичь $380 за баррель в худшем сценарии, при котором Россия сократит поставки топлива в ответ на западные санкции, прогнозируют аналитики J.P. Morgan Chase & Co. Их позицию приводит Bloomberg.

По их оценке, Россия может себе позволить снизить добычу на 5 млн баррелей в сутки, не нанеся при этом чрезмерного вреда экономике. Москва может пойти на это из-за различных возможных мер Запада, включая введение потолка цены, которую покупатели платят за российскую нефть.

При этом для остального мира последствия таких действий будут катастрофичными. Сокращение добычи на 3 млн баррелей в сутки поднимет цены на нефть марки Brent до $190 за баррель, тогда как в худшем сценарии, если добыча упадет на 5 млн б/с, цены взлетят до $380 за баррель, полагают аналитики.

"Наиболее очевидный и вероятный риск, связанный с введением лимита цен, заключается в том, что Россия может решить не участвовать в этой схеме и вместо этого принять ответные меры, сократив экспорт, - пишут эксперты. - Вполне вероятно, что правительство может принять ответные меры, сократив производство, чтобы навредить Западу. Дефицит предложения на мировом нефтяном рынке играет на руку России".

К 10:23 по московскому времени сентябрьские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures у $111,8 за баррель, августовские фьючерсы на WTI к этому моменту торговались на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) у $108,6 за баррель.