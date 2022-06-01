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В Думе и Совфеде одобрили выделение еще 48,7 млрд рублей на погашение долга регионов

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Комиссия Федерального собрания по перераспределению бюджетных ассигнований одобрила предложение Минфина выделить регионам 48,7 млрд рублей на погашение коммерческих кредитов, сообщил журналистам председатель комитета по бюджету Госдумы, сопредседатель комиссии Андрей Макаров.

По его словам, средства будут направлены на досрочное погашение коммерческой задолженности субъектов Федерации и муниципалитетов за январь-февраль 2022 года.

"На эти цели регионам выделено 48,7 млрд рублей, из них 31,7 млрд рублей - на региональный долг и 17 млрд рублей - на муниципальный. Указанные средства получат 50 субъектов. Срок погашения кредитов переносится на 2028 год, при этом ставка составит 0,1% годовых", - сказал глава комитета.

В начале мая комиссия уже выделяла регионам более 367 млрд рублей на погашение коммерческих кредитов, но заявленных к погашению в марте-декабре 2022 года.

В конце мая Госдума приняла поправки в Бюджетный кодекс, которые увеличивают с 390,7 млрд до 420 млрд рублей объем средств, которые Минфин вправе предоставить регионам для погашения коммерческих долговых обязательств в целом в 2022 году.

Андрей Макаров при обсуждении поправок напоминал, что когда ранее парламент рассматривал выделение бюджетных кредитов на замещение коммерческих кредитов для региональных и местных бюджетов, то не были учтены кредиты, которые были погашены регионами досрочно: в январе-феврале.

В конце апреля был принят закон, по которому Минфин в 2022 году был наделен правом предоставить регионам с уровнем расчетной бюджетной обеспеченности (РБО) ниже 1,5 бюджетные кредиты на погашение обязательств по государственным ценным бумагам и кредитам, полученным от банков, сложившихся на 1 января 2022 года и подлежащих погашению в марте-декабре 2022 года. Бюджетные кредиты будут представляться со сроком погашения не позднее 2028 г. включительно, с платой за пользование по ставке 0,1% годовых. Средства будут выделены без одобрения внесения поправок в бюджет текущего года, так как Минфин представит предложения напрямую в комиссию Федерального собрания по перераспределению бюджетных ассигнований.

Федеральное собрание Минфин Андрей Макаров
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