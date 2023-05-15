Парламентская комиссия распределила 191 млрд рублей бюджетных кредитов регионам

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Комиссия Федерального собрания по перераспределению бюджетных ассигнований одобрила предложения о распределении 191,1 млрд рублей бюджетных кредитов регионам, сообщил журналистам глава комитета по бюджету Госдумы и сопредседатель комиссии Андрей Макаров.

По его словам, 141,1 млрд рублей бюджетных кредитов под 0,1% годовых распределены для опережающего финансирования строительства, реконструкции и капитального ремонта более 500 социальных объектов в 75 регионах, в том числе учреждений здравоохранения, образования, культуры и спорта, а также расселения аварийного жилья, комплексного развития сельских территорий и дорожной инфраструктуры.

"Погашение таких кредитов предусматривается до 30 апреля 2024 года за счет предусмотренных на эти цели межбюджетных трансфертов", - сказал Макаров.

Кроме того, 50 млрд рублей специальных казначейских кредитов под 3% годовых сроком погашения до 15 лет распределены на приобретение нового подвижного состава общественного транспорта в 84 регионах, в первую очередь в малых городах и на сельских территориях.

В начале апреля сообщалось, что комиссия одобрила выделение регионам 86,5 млрд рублей до 2025 года на реализацию инфраструктурных проектов по комплексному развитию городского наземного электрического транспорта, автомобильного транспорта.

Комиссия Федерального собрания по перераспределению бюджетных ассигнований была создана весной 2020 года, в начале пандемии COVID-19, для более оперативного перераспределения бюджетных средств (без внесения поправок в бюджет) нуждающимся отраслям и регионам.