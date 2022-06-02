МКБ опубликовал сокращенный годовой отчет вопреки тенденции закрывать данные

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Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Московский кредитный банк опубликовал сокращенную отчетность по МСФО за 2021 год, несмотря на разрешение регулятора не раскрывать почти всю информацию о деятельности.

Она состоит из обобщенного консолидированного отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2021 года, обобщенных консолидированных отчетов о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, об изменениях в капитале и о движении денежных средств за 2021 год и некоторых примечаний. Эта документация составлена на основе проаудированной консолидированной финансовой отчетности группы МКБ, но в ней отсутствуют практически все поясняющие примечания, отмечается в документе.

Ранее Банк России, чтобы ограничить риски санкций, решил временно сократить объем раскрытия отчетности банками. В апреле рекомендации регулятора приобрели обязательный характер. Как отмечал ЦБ, российские кредитные организации временно не должны раскрывать промежуточную и годовую бухгалтерскую отчетность, аудиторское заключение по ней, информацию о принимаемых рисках, управлению ими и капиталом.

Хотя отчетность МКБ за 2021 год и не учитывает событий после этой отчетной даты, банк пишет об условиях осуществления деятельности в России после февральских событий. Введенные против России санкции привели к волатильности курса российского рубля, повышенной волатильности финансовых рынков, сокращению объема иностранных и внутренних прямых инвестиций, существенному снижению доступности источников долгового финансирования, а также значительно повысили уровень экономической неопределенности в условиях осуществления хозяйственной деятельности в стране.

"Некоторые российские компании могут испытывать сложности при получении доступа к международному фондовому рынку и рынку заемного капитала, что может привести к усилению их зависимости от государственной поддержки. Также существует высокий риск введения дальнейших санкций. Это может иметь существенное отрицательное влияние на экономику России. Оценить последствия введенных и возможных дополнительных санкций в долгосрочной перспективе представляется затруднительным", - говорится в отчете банка.

Чистая прибыль МКБ по МСФО в 2021 году снизилась на 13% - до 26,2 млрд рублей против 30,0 млрд рублей в 2020 году.

Расходы на резервы за 2021 год сократились в 2,3 раза - до 8,1 млрд рублей по сравнению с 18,9 млрд рублей в 2020 году.

Чистый процентный доход до резервов в 2021 году вырос на 34% - до 79,6 млрд рублей, после резервов - на 77%, до 71,5 млрд рублей.

Активы банка в 2021 году выросли на 17% и достигли 3 трлн 419,5 млрд рублей.

Средства клиентов на 31 декабря 2021 года составили 1 трлн 983,1 млрд рублей, увеличившись за год на 14%.

Капитал банка в 2021 году вырос на 20% - до 281,4 млрд рублей.

Московский кредитный банк, подконтрольный концерну "Россиум", по итогам 2021 года занимал 7-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".