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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:16

Предправления МКБ Чубарь перейдет в "Россиум"

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Владимир Чубарь, возглавлявший Московский кредитный банк (МКБ) десять лет, с 10 июня покидает пост председателя правления кредитной организации, говорится в сообщении банка.

Чубарь также покинет набсовет МКБ. "При этом Владимир Чубарь выйдет на работу на позицию советника генерального директора ООО "Концерн "Россиум" (основной акционер МКБ - ИФ)", - говорится в сообщении банка.

Временно исполняющим обязанности предправления МКБ станет бывший куратор инвестблока "Открытия", миноритарий "Россиума" Николай Каторжнов. В феврале 2021 года он занял пост первого зампреда правления МКБ.

В апреле 2022 года МКБ попал под санкции Великобритании. Кроме того, в ближайшее время планируется отключение банка от системы SWIFT в рамках очередного пакета антироссийских санкций ЕС.

США 24 февраля 2022 года ввели новые санкции на привлечение российскими компаниями долгового и акционерного финансирования от американских инвесторов. В этот список тогда попал и МКБ.

Московский кредитный банк, подконтрольный концерну "Россиум", по итогам 2021 года занимал 7-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

МКБ Россиум Владимир Чубарь Николай Каторжнов Открытие
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