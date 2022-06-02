Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:42

Тихвинский вагоностроительный завод в июне останется в простое

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - АО "Тихвинский вагоностроительный завод" (ТВСЗ, Ленинградская область) в июне сохранит режим простоя на фоне дефицита комплектующих для подшипников.

Как сообщили "Интерфаксу" в ПАО "Научно-производственная корпорация "Объединенная вагонная компания" (ОВК), "на фоне пересмотра графика поставок вагонов дополнительным барьером, препятствующим деятельности наших производств, стали объективные трудности с критическими комплектующими для подшипников, которые производились на совместном с американской компанией Timken предприятии, расположенном на тихвинской промплощадке. СП было создано 6 лет назад и до настоящего времени обеспечивало до половины потребностей холдинга ОВК в кассетных подшипниках. Вследствие введенных санкций американская сторона приняла решение отказаться от поставок и полностью их остановила".

"Мы испытываем дефицит подшипников вместе со всем рынком и надеемся на ускоренную сертификацию аналогов из дружественных стран, а также перезапуск компаниями ЕПК и СКФ производства на отечественных комплектующих. Действующая контрактная база наших предприятий - свыше 20 тыс. вагонов, что обеспечивает более чем годовую загрузку мощностей. Руководство ОВК предпринимает все усилия с целью скорейшего запуска производства и его дальнейшей непрерывной работы. Решение о сроках запуска предприятия будет приниматься акционерами компании", - сказали в ОВК.

Вместе с тем, в компании отметили, что "в июне на наших вагоностроительных предприятиях сохранится действие плана мероприятий по поддержанию работоспособности производственных переделов, сохранению рабочих мест и социальной защищенности основной части работников".

ОВК и Timken объявили о начале долгосрочного сотрудничества в 2013 году. В 2014 году стороны заключили соглашение о создании в Тихвине совместного предприятия по выпуску кассетных подшипников. В 2016 году на подшипники был получен сертификат "Регистра сертификации на федеральном железнодорожном транспорте". В 2017 году на базе СП было запущено производство мощностью 85 тыс. кассетных подшипников в год.

"Объединенная вагонная компания" – крупнейший в РФ производитель грузового подвижного состава повышенной грузоподъемности. Помимо вагоностроительных и вагоноремонтных производств в Тихвине (Ленинградская область) управляет инжиниринговым центром, танк-контейнерным оператором Unicon 1520. Занимается выпуском компонентов для подвижного состава и его лизингом (под брендом Rail1520). Имеет широкую сервисную сеть в РФ и СНГ.

Тихвинский вагоностроительный завод ТВСЗ Ленинградская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Тайвань запретил экспорт в Россию чипов с тактовой частотой более 25 МГц

Тайвань запретил экспорт в Россию чипов с тактовой частотой более 25 МГц

В программу льготной IT-ипотеки вошли 49 банков и три региональных оператора

МКБ опубликовал сокращенный годовой отчет вопреки тенденции закрывать данные

МКБ опубликовал сокращенный годовой отчет вопреки тенденции закрывать данные

Ozon договорился с держателями 36% облигаций о приостановке требования полного погашения

Программы расписок следуют в депо. Обзор

Программы расписок следуют в депо. Обзор
Военная операция на Украине

Байден объявил о передаче Украине систем HIMARS

Байден объявил о передаче Украине систем HIMARS

Комитет по CDS признал "событие неуплаты" по евробондам РФ из-за процентов на $1,9 млн

Минэкономразвития оценило спад ВВП России в апреле в 3%

Глава JPMorgan Джейми Даймон готовит банк к урагану в мировой экономике

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });