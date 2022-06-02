Минпромторг сообщил о переговорах о замене шведских комплектующих для подшипников

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Российские компании ведут переговоры с Китаем о поставках комплектующих для кассетных подшипников, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минпромторга. Речь идет о замене шведских комплектующих.

В апреле один из крупнейших производителей подшипников в мире шведский SKF объявил о прекращении операционной деятельности в России. В мае в связи с этим прошла сделка по продаже российскому менеджменту 100% долей в уставном капитале ООО "СКФ".

Предполагается, что предприятие продолжит производство кассетных подшипников в рамках реализации подписанного специального инвестпроекта под новым наименованием ООО "ТЕК-КОМ производство", отметили в министерстве.

Там также напомнили, что компания ООО "ЕПК-Бренко" продолжает выпуск кассетных подшипников под собственной торговой маркой.

Сейчас эти компании занялись диверсификацией поставок комплектующих (роликов, сепараторов, смазки), которые в России не выпускаются, и договариваются с китайскими поставщиками. Также они занимаются апробацией применения комплектующих (роликов, смазки), изготавливаемых на территории России, сообщили в Минпромторге.

По данным министерства, за 2021 год российские производители выпустили около 350 тысяч штук кассетных подшипников, что на 31% больше, чем за 2020 году, "это позволило полностью удовлетворить потребности железнодорожной отрасли как при обновлении парка подвижного состава, так и при проведении ремонтных работ".

По прогнозу, в 2022 году производство кассетных подшипников составит около 390 тысяч единиц, "что позволит удовлетворить внутренний спрос на подшипники кассетного типа".