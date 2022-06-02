Котировки "Мосэнерго" подскочили более чем на 5% на новостях о дивидендах

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Котировки "Мосэнерго" утром в четверг взлетели на "Мосбирже" более чем на 5% и обновили максимум с февраля на дивидендных новостях.

К 10:28 по московскому врмени цена этих акций выросла на 5,6%, до 1,985 рубля, объем торгов превысил 35 млн рублей.

Совет директоров "Мосэнерго" рекомендовал выплатить акционерам дивиденды за 2021 год в размере 0,22308 рубля на акцию, сообщила компания. Дивидендная отсечка установлена на 11 июля.

Дивидендная доходность бумаг "Мосэнерго" с учетом цены бумаг на закрытие в среду (1,88 рубля) составляет 11,87%.

Всего акционеры "Мосэнерго" могут получить 8,87 млрд рублей, что составляет 50% чистой прибыли по РСБУ. Годовое собрание акционеров "Мосэнерго" состоится 29 июня в заочной форме. Датой, на которую будут определены участники собрания, установлено 4 июня.

ПАО "Мосэнерго" - крупнейшая территориальная генерирующая компания России. Установленная электрическая мощность ее 15 электростанций составляет 12,3 тысячи МВт, тепловая мощность - 43,8 тысячи Гкал. Основным акционером "Мосэнерго" с долей 53,85% является ООО "Газпром энергохолдинг". Еще 26,45% акций принадлежат департаменту городского имущества Москвы.