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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

"Мосэнерго" отказалось от моратория на банкротство, сохранив право на дивиденды

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - ПАО "Мосэнерго" заявило об отказе от применения в отношении компании моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, говорится в сообщении компании на Федресурсе.

Таким образом, "Мосэнерго" не будет подпадать под мораторий, введенный постановлением правительства РФ от 28 марта 2022 года.

С 1 апреля 2022 года правительство ввело полугодовой мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении юрлиц, индивидуальных предпринимателей и граждан. Чтобы сохранить право выплачивать дивиденды или проводить buyback, эмитент должен отказаться от моратория.

Ранее совет директоров "Мосэнерго" рекомендовал выплатить акционерам дивиденды за 2021 г. в размере 0,22308 руб. на акцию (всего 8,87 млрд руб., что составляет 50% чистой прибыли по РСБУ).

ПАО "Мосэнерго" - крупнейшая территориальная генерирующая компания России. Установленная электрическая мощность её 15 электростанций составляет 12,3 тыс. МВт, тепловая мощность - 43,8 тыс. Гкал.

Основным акционером "Мосэнерго" с долей 53,85% является ООО "Газпром энергохолдинг". Еще 26,45% акций принадлежат департаменту городского имущества Москвы.

Мосэнерго
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