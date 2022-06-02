Мишустин пообещал упростить фермерам приобретение сельхозземель

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В России упростят процедуру приобретения государственных и муниципальных участков фермерскими хозяйствами и гражданами, пообещал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Рассмотрим законопроект, разработанный по поручению президента", - сказал он.

По его словам, граждане и владельцы фермерских хозяйств смогут арендовать участок без прохождения процедуры торгов на срок до пяти лет.

"Однако при этом нужно будет соблюдать ряд условий, в том числе не передавать (участок - ИФ) третьим лицам либо в субаренду, - сказал он. - В дальнейшем допускается продление аренды земельного участка или его приобретение в собственность".

Премьер-министр считает, что принятие такого закона даст дополнительные преимущества владельцам небольших хозяйств.

"До сих пор им было непросто конкурировать с крупными агрокомпаниями на аукционах, где заключаются контракты об аренде таких земель. Рассчитываем, что теперь малые, и особенно семейные, агропредприятия смогут наращивать объемы производства продукции сельского хозяйства", - заключил Мишустин.