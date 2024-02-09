Глава Минсельхоза недоволен объемами обеспечения фермеров землей

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Российские фермерские хозяйства в рамках мер по обеспечению их землей за последние два года получили 50 тысяч га земли, это очень мало, считает глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. Он заявил об этом на Всероссийском фермерском форуме на выставке "Россия" и попросил ассоциацию "Народный фермер" подключиться к этой работе.

"За два года около 200 КФХ (крестьянских фермерских хозяйств - ИФ) получили порядка 50 тыс. га. Вроде, кажется, сумма большая. Но этого объективно очень-очень мало. Нужно вместе работать в этом направлении, нам в одиночку эту задачу не решить. Ждем вашего включения в этот процесс", - сказал министр.

Он напомнил, что в последнее время были приняты законы, которые позволяют без торгов предоставлять землю фермерам.

Кроме того, он выразил надежду на то, что фермеры будут усиливать взаимодействие с личными подсобными хозяйствами.

"Это, как мы понимаем, наши потенциальные фермеры. Чтобы встраивать их в общую систему, мы начали предоставлять хозяйствам населения субсидии на производство молока, мяса. Есть отдельный лимит в федеральном проекте по развитию производства картофеля и овощей. И постепенно этих людей, которые пока являются самозанятыми, включаем в производственные и логистические цепочки наших кооперативов, - сказал Патрушев. - Но этого недостаточно. В субъектах этот диалог с личными подворьями налажен пока не до конца, не так, как бы мы хотели. Прошу фермеров подключиться к этой работе, помогать личным подсобным хозяйствам стать полноправными участниками рынка".

По его словам, сейчас фермеры и малые сельхозорганизации обеспечивают больше половины всего сбора российского зерна, треть - овощей открытого грунта, четверть - картофеля, порядка 20% плодово-ягодной продукции. В частности, доля только фермерских хозяйств в общей продовольственной корзине составляет 15-16%, сказал он.

По словам министра, на предоставление грантов и субсидий для малого агробизнеса в 2024 году будет направлено порядка 14,5 млрд рублей. "Особо обращу внимание на то, что за вами закреплен окрашенный лимит льготного кредитования. Мы планируем возобновить в феврале выдачу льготных кредитов, и хочу заверить, что это правило и для нас, и для вас остается в силе. Ваш защищенный лимит составит порядка 20% от общего объема", - сказал он.

Он также заявил, что Россия за два года вернула в сельхозоборот около 1 млн га сельхозземель в рамках госпрограммы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса.

"Это самая "молодая" госпрограмма, она стартовала в 2022 году. На ее мероприятия уже выделено 100 млрд рублей. Средства направляются в том числе на проекты по повышению плодородия почв, на проекты по защите их от выбытия, на обновление мелиоративного фонда, на межевание и кадастровые работы, - сообщил Патрушев. - За два года ввели в оборот порядка 1 млн га".

Глава Минсельхоза подчеркнул, что земля является базовым производственным ресурсом, "и, конечно, мы обязаны рационально и грамотно его использовать".

По его словам, Минсельхоз также создает единую федеральную карту сельхоззмель, которая появится к концу 2025 года. "По сути, она должна начать предоставлять абсолютно достоверные и актуальные сведения о наших сельхозземлях", - отметил он.

Госпрограмма была разработана Минсельхозом по поручению президента в декабре 2019 года. В мае 2021 года ее утвердило правительство. Реализация госпрограммы, рассчитанной на 10 лет, началась в 2022 году. За этот срок планируется вести в оборот не менее 13 млн га.

Площадь неиспользуемых сельхозземель в России оценивается почти в 44 млн га, из которых 20 млн га - пашня.