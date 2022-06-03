Думе предложили убрать фиксацию расходов при расчете НДД на уровне 8600 рублей

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект № 136059-8, который предполагает отказ от фиксации с 2024 года уровня удельных расходов на уровне 8600 рублей при расчете налога на дополнительный доход (НДД).

"В целях обеспечения стабильных условий осуществления деятельности налогоплательщиков налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (далее - НДД) предусматривается исключение значения удельных расходов с 2024 года в размере 8600 рублей при определении суммы предельных расходов, необходимых для исчисления минимального НДД" - говорится в пояснительной записке к документу.

В конце апреля замминистра финансов Алексей Сазанов говорил, что Минфин поддерживает предложение нефтяников о том, чтобы удельные расходы индексировались от текущего объема расходов на уровень инфляции и в дальнейшем.

"Сейчас у нас есть ограничение по удельным расходам в 8600 рублей с 2024 года. Но с учетом текущих темпов инфляции, при индексации сегодняшнего уровня удельных расходов, этот показатель превысит 8600 рублей к 2024 году. Соответственно, мы предлагаем убрать с 2024 года эту фиксированную сумму в 8600 рублей", - сказал он.

Согласно текущему законодательству минимальная налоговая база по месторождениям из 3-й группы НДД определяется как величина расчетной выручки от реализации углеводородного сырья, добытого на участке недр, за минусом расчетных расходов, фактических расходов, а также суммы предельных расходов, которые в свою очередь считаются как произведение количества добытой нефти и удельных расходов.

В 2022 году удельные расходы составляют 7570 рублей (7140 умноженные на коэффициент-дефлятор на 2022 год в размере 1,06). С 2024 года удельные расходы должны были составить 8600 рублей.